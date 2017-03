Bảo Việt đạt mức tăng trưởng ổn định 2013

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt, cho biết: “Năm 2013, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo”. Năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 17.096 tỉ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỉ đồng. Năm 2014, Bảo Việt tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tài chính; tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hợp tác nội bộ; phát triển kênh phân phối mới đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường; đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội.

NGỌC CHÂU