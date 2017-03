Bắt đầu khởi động…

Tất cả quốc gia dù giàu hay nghèo cũng phải đối mặt với những hệ lụy do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra. Tuy nhiên, có người cho rằng đó là vấn đề của thế giới, nó quá to lớn và chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Đây là một nhận định sai lầm bởi nếu bạn để ý thì sẽ thấy những gì chúng ta đang phải hứng chịu. Đó là cảnh thiếu nước trầm trọng; thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường; lũ lụt nặng nề; đói nghèo, hạn hán xảy ra khắp nơi… Đó là kết cục dễ nhận thấy do BĐKH mang lại vì những hành động thiếu ý thức của con người. Nối tiếp những thành công đạt được trong năm 2011, Việt Nam cùng 188 quốc gia tham gia chiến dịch toàn cầu chống BĐKH 2012 với tên gọi Connect the Dots - Điểm nối điểm.

Tăng cường nhận thức về chống BĐKH

?i?m n?i ?i?mĐiểm nối điểm nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa BĐKH với các diễn biến thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Chương trình hy vọng giúp cộng đồng nhận ra được cơn khủng hoảng xảy ra ở khắp mọi nơi và ngay bên cạnh mình. Chiến dịch BĐKH năm nay sử dụng hình ảnh xuyên suốt là các dấu chấm tròn, hàng ngàn “điểm tròn” với hình ảnh các cộng đồng bị tác động bởi BĐKH. Việc kết nối giữa các điểm cũng thể hiện mối liên hệ giữa việc tàn phá thiên nhiên, môi trường với những hậu quả mà chúng ta sẽ phải hứng chịu hơn nữa trong tương lai.

Bằng những việc làm đơn giản, bạn đã có thể góp sức vào chiến dịch chống BĐKH toàn cầu. Ảnh: 350.org

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Điều phối quốc gia phong trào chống BĐKH, cho biết: “Việt Nam nằm trong số những quốc gia sẽ chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH, trong đó ĐBSCL là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. BĐKH sẽ tác động lên chính cuộc sống và thậm chí sự sống còn của mỗi chúng ta. Chiến dịch ?i?m n?i ?i?mĐiểm nối điểm tại Việt Nam sẽ xây dựng những hoạt động sáng tạo để người dân lên tiếng về những thiệt hại mà mình đang gánh chịu, đồng thời cùng cộng đồng của 188 quốc gia khác gửi lời kêu gọi hành động khẩn cấp tới các nhà lãnh đạo thế giới để cùng vượt qua khủng hoảng này”.

Theo đó, ban điều phối phong trào đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm nêu bật những tác động của BĐKH. Song song đó là triển khai công tác hỗ trợ cộng đồng trực tiếp bị ảnh hưởng. Chiến dịch năm nay sẽ tiếp tục sử dụng những thế mạnh của phong trào như mạng lưới hơn 5.000 tình nguyện viên tại hầu hết các tỉnh, thành; nhiều dự án mang tính thực tế cao và có hướng giải pháp; hoạt động truyền thông sáng tạo…

Những hoạt động bên lề thú vị

Đặc biệt, để chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của người dân, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thú vị khác. Chẳng hạn như cuộc thi ảnh Cùng lên tiếng vì sự sống còn của chúng ta. Theo đó, mọi tầng lớp người dân có thể tham gia bằng cách gửi về những bức ảnh ghi lại tác động của BĐKH ảnh hưởng đến đời sống con người. Các tác phẩm đoạt giải sẽ chuyển tới tổ chức 350.org toàn cầu và được đăng tải trên các kênh thông tin quốc tế. Ngoài ra, chương trình còn làm đoạn phim hấp dẫn với tên gọi Chúng tôi lên tiếng để ghi lại tiếng nói của người dân thuộc mọi thành phần khác nhau ở các tỉnh, thành trong cả nước. Nội dung phản ánh về những hậu quả BĐKH mà họ đang phải gánh chịu và gửi thông điệp đến cộng đồng thế giới.

Sự kiện đáng chú ý là ngày hành động toàn cầu diễn ra tại TP.HCM với các hoạt động tương tác. Theo đó, người tham dự có thể cảm nhận được BĐKH một cách trực quan. Chương trình còn sử dụng các loại hình nghệ thuật đương đại để tạo tác động mạnh mẽ hơn tới nhận thức người tham dự. Trong đó, tất cả tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh cũng được ghép lại thành một điểm tròn có kích thước kỷ lục. Đây sẽ là đại diện của Việt Nam trong chiến dịch ?i?m n?i ?i?mĐiểm nối điểm toàn cầu.

Ngoài TP.HCM, tại các tỉnh, thành khác, các hoạt động diễn ra xoay quanh việc giúp người dân nâng cao nhận thức về BĐKH, tạo lập kỹ năng tự cứu mình trong thiên tai, trợ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng. Hàng chục điểm tròn được tạo ra tại những tỉnh, thành theo lối sáng tạo thể hiện thông điệp về BĐKH. Đó là một chồng gạch vữa vỡ vụn từ một ngôi nhà đã sụp đổ vì bão tố; xâm thực, sạt lở; một vòng tròn người cầm xô rỗng bao quanh một cái giếng cạn nước; điểm tròn từ một đám đông rất nhiều người tham dự buổi thuyết trình về BĐKH…

