‘Bắt mạch’ di tinh, mộng tinh

Tổn hại vì di tinh kéo dài

Bình quân trong khoảng 100 bệnh nhân đến khám tại đơn vị Nam khoa BV Bình Dân (TP.HCM) mỗi ngày, có từ năm đến 10 trường hợp vì lý do bị mộng tinh và di tinh. Nguyên nhân dẫn đến mộng tinh, di tinh là do âm hư nội nhiệt hoặc phiền lao quá mức, âm huyết hao tổn hoặc do vọng tưởng nghĩ ngợi nhiều, hay buông thả tình dục làm tổn thương đến thận âm. Hoặc có thể do thận hư không bền, thường thủ dâm hoặc do hoạt động tình dục quá mức làm tổn hại đến thận tinh.

Di tinh hay liệt dương là hiện tượng rối loạn cương dương thường gặp ở nam giới. Di tinh, liệt dương không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt vợ chồng mà còn làm ảnh hưởng tới sức khỏe nếu để tình trạng kéo dài. Nếu hiện tượng này chỉ xảy ra 1-2 lần trong tháng thì đó là hiện tượng sinh lý bình thường nhưng nếu mộng tinh xảy ra liên tục trong tuần, trong tháng làm cho cơ thể mệt mỏi gầy sút thì đó lại là tình trạng bệnh lý cần phải điều chỉnh.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến di tinh, như do ban ngày xem quá nhiều những tranh ảnh, phim gây kích thích giới tính. Ngoài ra chăn màn, áo quần dày quá, chặt quá, vệ sinh vùng cơ quan sinh dục không sạch sẽ gây bẩn ngứa cũng có thể gây ra hiện tượng di tinh. Cũng có những trường hợp do tâm lý căng thẳng, lo âu trong công việc, cuộc sống… mà xảy ra di tinh. Do thói quen tình dục không đồng nhất, tâm lý khi quan hệ lo lắng, gấp gáp nên không kiểm soát được việc xuất tinh sớm. Khi hiện tượng này kéo dài sẽ trở thành bất lực (độ cương cứng giảm, thời gian duy trì và xuất tinh cũng nhanh).

Cần sinh hoạt lành mạnh

Tinh chính là máu tạo ra, vì Đông y coi trọng tinh khí trong người nên mới có ví dụ như 40 g máu mới tạo thành 1 g tinh, mỗi lần xuất tinh tối đa khoảng 40 g và cứ 40 g tinh mới chuyển hóa được thành 1 g tủy. Như vậy, mỗi lần xuất tinh là mất độ 160 g máu, nếu không ăn uống tẩm bổ để hoàn trả lại số máu bị hao hụt trong cơ thể thì cơ thể phải chuyển hóa mất đi 1 g tủy trở lại thành máu, trong khi đó chức năng tạo tủy ở thận. Theo Đông y, thận có chức năng sinh tinh, chủ về sinh dục, nuôi dưỡng xương cốt, thận khí thông lên tai, Đông y có câu thận hư tai ù điếc, như vậy tai có vấn đề là tại chức năng thận suy giảm.

Để hạn chế tình trạng mộng tinh thì cần tránh suy nghĩ, tương tư nhiều đến chuyện tình dục, nhằm hạn chế lòng dục động (vì lòng dục động thì hỏa bốc lên, dễ đưa đến mộng tinh, di tinh). Cần có cuộc sống thoải mái về tinh thần, chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, không xem các phim ảnh “nóng”, ban đêm khi đi ngủ nên mặc quần áo thoáng mát để tránh gây cọ xát, kích thích “cậu nhỏ”...

Điều trị bệnh kịp thời chính là giải pháp tốt để khắc phục di tinh, mộng tinh, rối loạn cương dương một cách toàn diện. Thuốc trị rối loạn cương là một giải pháp, tuy nhiên đó chỉ là một giải pháp trước mắt (khi còn thuốc thì còn tác dụng). Từ lâu trong y học cổ truyền đã sử dụng một số thảo dược như bá bệnh, lộc nhung, nhục thung dung, kỷ tử, đỗ trọng… có tác dụng bổ thận, sinh tinh, giúp tăng cường sinh lực cho phái mạnh.