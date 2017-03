Bảy tỉnh, thành miền Trung ký kết hỗ trợ cứu nạn trên biển

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa với Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực II (VietNam MRCC).

Ông Nguyễn Văn Đợi, Tổng Giám đốc VietNam MRCC, cho biết trong thời gian qua, đa số ngư dân còn thiếu ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn, thiếu thiết bị cứu hộ. Không phân biệt được khi phát tín hiệu cứu hộ và cứu nạn nên khi được cứu vào nhiều trường hợp phải trả tiền do phát tín hiệu cứu hộ đã gây khó khăn cho các đơn vị TKCN trên biển. Bên cạnh đó, TKCN cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu phương tiện, chưa có tàu xa bờ. Ông Trần Văn Long, Giám đốc DaNang MRCC, cho biết việc điều hành TKCN cũng gặp khó khăn do chưa có quy định cụ thể về việc giải quyết hậu quả sau các vụ cứu nạn, nhất là các thủ tục giải quyết kinh phí cho các chủ phương tiện tham gia cứu nạn.