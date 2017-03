Bệnh điếc tiếp nhận: “Nói lớn lên, hổng nghe gì hết...”

Thính lực giảm không chờ tuổi

Theo thống kê, gần 30% số người ở lứa tuổi 40-50 có hiện tượng giảm thính lực; bước sang tuổi 50-60 tỷ lệ này là 35% và ở lứa tuổi 70 thì có đến 50% số người bị khiếm thính. Do đó, mọi người đều cho rằng lãng tai là một bệnh của người già.

Ngoài ra, vấn đề giảm thính lực ở trẻ em vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Tại một cuộc khám bệnh cho trẻ em ở huyện Đông Anh (Hà Nội) các bác sĩ đã phát hiện rất nhiều trẻ bị viêm tai giữa thanh dịch khiến thính lực giảm sút nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân khiến trẻ tỏ ra lì lợm, không phản ứng trước những lời la mắng của cha, mẹ hay thầy cô giáo. Những trường hợp này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ trở thành bệnh mạn tính, giảm thính lực vĩnh viễn.

Điếc tiếp nhận?

Theo BS Bích Thủy, Trưởng khoa Thính học BV Tai Mũi Họng TP.HCM, hiện có nhiều dạng điếc nhưng điếc tiếp nhận (ĐTN) là một trong những dạng điếc ốc tai, điếc tai trong nên còn gọi là điếc thần kinh. Nguyên nhân của ĐTN thường do mắc phải hoặc do bẩm sinh và hầu hết nhóm điếc này phải mang máy nghe. ĐTN có thể nhẹ, vừa và nặng hoặc điếc hoàn toàn.

ĐTN là điếc do tổn thương của thần kinh nằm ở tai trong. Càng nhiều thần kinh bị hư sức nghe càng giảm. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe, người điếc thần kinh còn bị ảnh hưởng đến việc hiểu lời nói (nghe được nhưng vẫn không hiểu được). Phần lớn bệnh nhân ĐTN do bất thường tế bào lông của cơ quan Corti nằm ở ốc tai.

Nguyên nhân thường gặp nhiều nhất là do tuổi già và do ảnh hưởng của tiếng ồn. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác như: tiếp xúc lâu dài với tiêng ồn, tiếng nổ quá lớn, di truyền, sởi, quai bị, viêm màng não hoặc do thuốc ngộ độc tai.

Giải pháp để bạn luôn nghe được

Trước đây, nhiều nhà chuyên môn cho rằng không thể can thiệp gì nếu bạn đã bị ĐTN. Những người này luôn phàn nàn rằng người khác hay nói chuyện lầm bầm, họ chỉ có thể nghe chút chút nếu môi trường xung quanh thật yên tĩnh. Để đánh giá bạn bị điếc do tiếng ồn hay điếc già (điếc tuổi già) bạn sẽ được các bác sĩ hướng dẫn làm thính đồ lực.

Nếu thuốc men và phẫu thuật không cải thiện được thính giác thì hầu hết những người nghe kém có thể sẽ đeo máy nghe kỹ thuật khuếch đại âm thanh tùy mức nghe của từng tần số hoặc cấy điện ốc tai kích thích trực tiếp vào thần kinh ốc tai. BS Bích Thủy cho biết thêm, khi mới bắt đầu sử dụng máy nghe, rất hiếm khi bệnh nhân nghe một cách tốt nhất mà cần được hiệu chỉnh vài lần. Kiểm tra cảm giác nghe tốt nhất bằng cách lấy ngón tay bịt hai lỗ tai và nói.

Tuy nhiên, máy nghe không thể giúp chúng ta nghe như người bình thường, chúng chỉ là một công cụ hỗ trợ và khuếch đại âm thanh để bạn có thể nghe được. Với sự phát triển của ngành thính lực, bạn có thể sử dụng một hoặc hai máy tùy theo từng người.

“Bạn cũng nên biết rằng khi ở môi trường đông đúc hay đồng thời có nhiều người cùng nói (như ở nhà hàng, trường học) thì bạn vẫn nghe nhưng khó hiểu được lời nói. Để bảo vệ thính lực của mình mọi người nên đi khám nếu thấy có biểu hiện bất thường về khả năng nghe”, BS Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Công ty Máy trợ thính Cát Tường cho biết.

Những lưu ý khi sử dụng máy trợ thính

Hiện nay trên thị trường, máy nghe có nhiều loại khác nhau về hình dáng và kỹ thuật, do đó giá tiền cũng chênh lệch nhau (giá ở Mỹ từ 800 đến 2.600 USD). Máy càng nhỏ, có nhiều lập trình và kỹ thuật số thì càng đắt tiền. Chính vì máy có cấu tạo tinh vi, đắt tiền nên phải thường xuyên chỉnh máy, chăm sóc và bảo trì (3-6 tháng/lần).

Ngoài ra, bạn cũng có thể chăm sóc máy tại nhà bằng cách tháo máy nghe ra, lau chùi cẩn thận bằng vải khô mềm. Bạn cũng thường xuyên lấy ráy tai (có dụng cụ này đi kèm theo máy). Đặc biệt, nên tháo pin ra trước khi cất máy vào hộp chống ẩm.

Bạn tuyệt đối không được dùng xà bông hoặc cồn để lau chùi máy nghe vì có thể làm hư bộ vi mạch; không để máy nghe trực tiếp ở chỗ nóng như ánh nắng mặt trời, trong ôtô, bếp lò, không sử dụng máy sấy tóc để sấy; không để máy bị ướt như tắm gội, bơi, xông hơi; không làm rớt máy; không để máy, pin, dụng cụ gần tầm tay trẻ em hay súc vật.