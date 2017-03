Bệnh tiêu chảy ở trẻ: “Bảo vệ sớm hôm nay, phòng ngừa cho tương lai”

Đó là chủ đề của hội thảo vừa diễn ra tại TP.HCM do Hội Y học dự phòng Việt Nam và Công ty GlaxoSmithKline (GSK) tổ chức nhằm cảnh báo tình hình nhập viện do tiêu chảy đối với trẻ em. Các bác sĩ và chuyên gia nhi khoa đến từ Chile và Singapore đã chia sẻ những thông tin về gánh nặng bệnh tật do virus Rotavirus gây ra và sự cần thiết của việc chủng ngừa sớm cho trẻ em trên toàn cầu theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Rotavirus, thủ phạm gây tiêu chảy!

Thời tiết chuyển mùa, phòng cấp cứu các bệnh viện nhi ở các tuyến tiếp nhận rất nhiều ca trẻ phải nhập viện. Trong đó, tiêu chảy cấp là một trong những bệnh thường gặp nhất và dễ có nguy cơ phát triển thành dịch. Tại Việt Nam, tác nhân gây tiêu chảy nhập viện thường gặp nhất là Rotavirus. Theo một khảo sát tại BV Nhi đồng 1, nhóm trẻ nhập viện vì tiêu chảy cấp do nhiễm Rotavirus chiếm hơn 67% trẻ.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã khẳng định nhiễm Rotavirus là nguyên nhân chính gây tiêu chảy nặng và nhập viện, thậm chí gây chết ở trẻ nhỏ trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam.

Theo giáo sư Miguel O’ryan, Chủ nhiệm chương trình vi sinh và vi nấm, Viện Khoa học về sinh-y học, Đại học Chile: Trên thế giới có khoảng 40% trường hợp nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới hai tuổi, Việt Nam có khoảng 31%. Độ tuổi mắc bệnh thường tập trung ở trẻ từ sáu tháng đến dưới hai tuổi. Trong đó, 30% các trường hợp này phải nhập viện cấp cứu do tiêu chảy. Trung bình một năm, thế giới có 500.000-600.000 trường hợp chết và hai triệu trẻ nhập viện vì bệnh này; hơn 85% các trường hợp này xảy ra ở các quốc gia đang phát triển (nhất là ở châu Á và châu Phi). Không chỉ vậy, bệnh khá phổ biến và dai dẳng suốt cuộc đời, dễ tái nhiễm.

Theo thống kê, tại Việt Nam, cứ hai trẻ nhập viện vì tiêu chảy cấp thì có một trường hợp là do Rotavirus. Trong đó, Rotavirus hiện diện khắp mọi nơi và hầu hết trẻ em trên khắp thế giới đều bị nhiễm Rotavirus trong năm năm đầu đời. Bệnh thường gặp từ giai đoạn rất sớm từ sáu đến 24 tháng tuổi, thậm chí có thể gặp từ ba tháng tuổi, trẻ càng nhỏ tuổi thì nguy cơ nhiễm Rotavirus càng cao và mắc bệnh càng nặng.

Rotavirus luôn “rình rập” con trẻ?

Theo BS Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), Rotavirus có khả năng tồn tại và sống dài ngày trong môi trường. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, trên các đồ vật xung quanh trẻ như bàn ghế, sàn nhà, đồ chơi, nguồn nước, các vật dụng trong gia đình...

Virus này lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ phân người bệnh lên các đồ vật trong môi trường, đặc biệt là qua bàn tay. Đối với trẻ dưới một tuổi, nguy cơ bị nhiễm rất cao vì bé thường xuyên tiếp xúc với tay người và các đồ vật bằng chính tay, miệng của trẻ.

Sau khi bị lây nhiễm khoảng 12 giờ đến bốn ngày, bệnh bắt đầu xảy ra. Trẻ thường bị ói, sau đó là tiêu chảy và sốt vừa phải. Ói xuất hiện trước tiêu lỏng 6-12 giờ và có thể kéo dài khoảng 2-3 ngày. Bé ói rất nhiều vào ngày đầu và giảm bớt khi bắt đầu tiêu lỏng. Vì vừa bị ói và tiêu lỏng nhiều, trẻ bị nhiễm Rotavirus rất dễ bị mất nước, nhanh chóng khô kiệt nếu không được chăm sóc thích hợp trong giai đoạn này khiến trẻ phải nhập viện để điều trị. Thời gian bệnh thường kéo dài 3-9 ngày nhưng tiêu chảy có thể kéo dài đến ba tuần. Tiêu chảy cấp do nhiễm Rotavirus gây mất nước nghiêm trọng dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề lên sức khỏe của trẻ và trở thành gánh nặng cho gia đình như trẻ dễ mất nước nặng và phải nhập viện để truyền dịch; có thể bị sụt cân và suy dinh dưỡng, thậm chí chết.

Chương trình tiêm chủng quốc gia

Chủng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa tiêu chảy do Rotavirus vì đây là căn bệnh có tính lây nhiễm cao và không thể phòng ngừa được bằng các biện pháp thông thường như rửa tay đúng cách, cung cấp nước sạch hay cải thiện vệ sinh môi trường. Chính vì vậy, đầu tháng 6-2009, WHO đã khuyến cáo đưa vắc-xin ngừa Rotavirus vào tất cả các chương trình tiêm chủng quốc gia trên phạm vi toàn cầu để bảo vệ trẻ. Cùng thời điểm này, WHO cũng đã chính thức cấp chứng nhận chất lượng cao trên phạm vi toàn cầu cho vắc-xin Rotarix - vắc-xin ngừa Rotavirus.

Theo giáo sư Miguel O’ryan: “Để hiệu quả bảo vệ được tối ưu, trẻ nên được uống vắc-xin ngừa Rotavirus càng sớm càng tốt, từ sáu tuần tuổi và hoàn tất việc uống vắc-xin trước sáu tháng tuổi”.

Hiện nay việc chủng ngừa tiêu chảy do Rotavirus đã được triển khai tại Việt Nam. Các bậc phụ huynh có thể cho con uống vắc-xin phòng bệnh tại các bệnh viện sản, nhi và các trung tâm y tế dự phòng trong thành phố. Phác đồ chủng ngừa gồm hai liều. Nên cho trẻ uống liều đầu tiên từ sáu tuần tuổi. Khoảng cách giữa hai liều ít nhất là bốn tuần. Nên cho trẻ uống liều thứ hai trong vòng 24 tuần tuổi.