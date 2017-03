Bếp từ, an toàn cháy nổ và tiện lợi

Bếp từ, an toàn và sạch sẽ

Có thể thấy bếp từ đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn và dần dần thay thế các bếp gas mini. Bếp từ hoạt động theo nguyên lý làm nóng bằng cảm ứng của sóng điện từ. Ưu điểm nổi bật của bếp từ là an toàn hơn, hạn chế cháy nổ, sạch sẽ, không có khói so với bếp đun nấu truyền thống. Đặc biệt, bếp từ có hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn (90%) so với bếp cồn (48%) và bếp gas (gần 60%) vì không mất đi năng lượng trong quá trình truyền nhiệt. Do đó tiết kiệm và ít mất thời gian.

Mặt bếp từ được phủ lớp men ceramic hoặc kính chịu nhiệt nên dễ dàng lau chùi ngay cả khi đang nấu. Đặc biệt, bếp từ cho phép bạn nhiều lựa chọn các chế độ đun nấu và từng mức nhiệt cho mỗi loại thức ăn.

Tuy nhiên, do ứng dụng nguyên lý cảm ứng điện từ nên bếp từ chỉ sinh nhiệt khi mặt bếp có tiếp xúc với bề mặt dụng cụ nấu bằng kim loại. Do đó, dụng cụ nấu phải được làm bằng sắt thép, đáy phải bằng phẳng và đường kính đáy phải lớn hơn một gang tay thì mới có hiệu quả truyền nhiệt. Vì vậy, các loại nồi có đáy không phẳng, bằng thủy tinh, bằng sành sứ, bằng nhôm hay inox (loại không hít) sẽ không sử dụng được cho bếp từ. Điều này làm bạn phải tốn thêm một khoản để mua nồi chuyên dụng cho bếp từ. Hoặc bạn có thể mua một tấm lót bằng thép (loại chuyên dùng cho bếp từ, ở các cửa hàng điện máy) để làm vật trung gian truyền nhiệt. Tuy nhiên, việc phải truyền nhiệt qua vật trung gian sẽ làm bạn tiêu tốn thêm một ít tiền điện!

Những lưu ý khi sử dụng

Không đổ nước lên mặt bếp, nên dùng khăn ẩm và mềm để lau mặt bếp. Không sờ tay vào mặt bếp sau khi nấu vì nhiệt độ vẫn còn cao, dễ gây phỏng. Không dịch chuyển bếp từ khi đang đun nấu. Nếu bị thức ăn trào ra ngoài, phải tắt bếp trước khi nhấc nồi xuống, chờ bếp nguội rồi mới nhấc nồi ra.

Khi sử dụng bếp từ, không nên đặt bếp gần các nơi dễ gây cháy, gây nổ hay khu vực ẩm ướt. Nên đặt bếp cách từng tường khoảng một gang tay, chú ý lỗ thoát nhiệt của bếp phải được thông thoáng; sử dụng ổ cắm và dây dẫn riêng cho bếp từ.

Do ứng dụng nguyên lý cảm ứng điện từ nên không được để gần bếp từ (cách xa ba mét) những vật như ti vi, máy ghi âm hay các thiết bị dễ nhiễm từ để tránh hư hỏng. Đặc biệt, với các bệnh nhân sử dụng máy kích thích nhịp tim thì tuyệt đối không nên sử dụng bếp từ!

Trong trường hợp không sử dụng nữa hay đang sử dụng nhưng bị mất điện, phải rút dây khỏi ổ cắm.

Giá bếp từ trên thị trường cũng chênh lệch nhau, nhiều thương hiệu, ít hay nhiều chức năng... Tuy nhiên theo ghi nhận, loại trung bình và xài tương đối tốt có giá từ 500.000 đến 700.000 đồng hoặc cao hơn. Bếp từ có bán hầu hết ở các cửa hàng điện gia dụng, siêu thị điện máy... cũng đang có chương trình khuyến mãi giảm từ 35% đến 50% bếp từ.