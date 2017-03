Best Carings khuyến mãi Giáng sinh

Theo đó, chương trình dành riêng cho hội viên, từ nay đến hết ngày 20-12. Khách hàng là hội viên của Best Carings khi mua các sản phẩm có hóa đơn trị giá 4-8 triệu đồng sẽ có cơ hội lựa chọn nhiều quà tặng hấp dẫn như máy xay đậu nành, máy mát xa mặt, đệm mát xa hoặc đầu DVD; với đơn hàng từ 8 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được chọn ngay món quà tùy thích như nồi cơm điện, máy mát xa chân, máy hút bụi... Ngoài ra, các hội viên của Best Carings còn có cơ hội mua dàn Hometheater, tivi LCD, laptop, lò vi sóng và nhiệt kế điện tử với mức giá ưu đãi lên đến 50%. Đặc biệt, với khách hàng thông thường sẽ được tham gia chương trình “Vay tiêu dùng tết” do Best Carings hợp tác cùng Ngân hàng Eximbank với mức lãi suất thấp nhất 0,63%.

BÁ HUY