Bia Sài Gòn - tự hào thương hiệu quốc gia

Ra mắt hai sản phẩm mới Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn nghiên cứu và phát triển thành công dòng bia cao cấp mới mang nhãn hiệu Mash Up. Đây là dòng bia pha trộn và đang là xu hướng mới tại các nước châu Âu với hai sản phẩm chính: Bia Mash Up vị chanh tươi và Mashup Cocktail Tequila (ảnh). Bia Mash Up được thiết kế bao bì trẻ trung, hiện đại, vị bia ngon, êm nhẹ khác biệt với các vị bia truyền thống. Bia Mash Up hướng đến giới trẻ năng động, hiện đại, đầy tính sáng tạo của Việt Nam. Sản phẩm dự kiến có mặt trên thị trường trong thời gian tới.

Bia Sài Gòn đạt giải thưởng quốc tế AIBA 2015 Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn với sản phẩm Beer 333 Premium Export đã vinh dự được trao giải Vàng quốc tế AIBA 2015 với chứng nhận là sản phẩm tốt nhất có phong cách Lager. Ngoài ra, sản phẩm Bia Saigon Export được trao giải Bạc và Saigon Lager được trao giải Đồng. AIBA 2015 thu hút 1.732 sản phẩm dự thi từ 344 nhà triển lãm đến từ 35 quốc gia trên thế giới. Sự đa dạng phong cách bia được đánh giá khắt khe của 58 giám khảo quốc tế.