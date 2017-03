Big C: 16 năm chia ngọt sẻ bùi cùng cộng đồng

Hệ thống siêu thị Big C tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương và Đồng Nai. Hệ thống siêu thị Big C thường xuyên triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội hướng đến phục vụ lợi ích cho cộng đồng địa phương.



Nhiều chương trình ý nghĩa cho trẻ nghèo

Mỗi năm, cứ vào dịp Tết thiếu nhi 1-6, bên cạnh các chương trình khuyến mãi, hoạt náo, sân chơi… được thiết kế đặc biệt dành riêng cho “khách hàng nhí”, tập thể nhân viên Hệ thống siêu thị Big C lại tất bật chuẩn bị những phần quà thiết thực, như sách vở, bút viết, bánh kẹo, sữa… mang tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thị quanh các siêu thị Big C.

Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên được Hệ thống siêu thị Big C triển khai song song với những kế hoạch kinh doanh năng động nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư cần giúp đỡ, đặc biệt là trẻ em nghèo từ 0 đến 6 tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, gia đình chính sách,…

Cụ thể năm 2011, chương trình Big Cộng Đồng ra đời, kêu gọi nhân viên tự xây dựng và triển khai các dự án xã hội nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Với ý nghĩa cao đẹp cùng sự đón nhận tích cực của xã hội, chương trình được duy trì liên tục và không ngừng hoàn thiện trong bốn năm qua. Đã có 39 dự án được triển khai thực hiện với mức tài trợ lên đến gần hai tỷ đồng. Nhờ đó, không ít trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội được chăm sóc y tế, giáo dục, dinh dưỡng cũng như điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Doanh nghiệp công dân gương mẫu

Món quà Hệ thống siêu thị Big C mang đến cho cộng đồng không chỉ là những khoản hỗ trợ cho những người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn là sự quan tâm, chia sẻ bằng cả tấm lòng. Qua 16 năm có mặt tại Việt Nam, Hệ thống siêu thị Big C đã thực sự hòa nhập với đời sống kinh tế xã hội của đất nước này. Với mục tiêu trở thành một “doanh nghiệp công dân gương mẫu” - doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh gắn liền với cam kết đảm bảo lợi ích cộng đồng, Hệ thống siêu thị Big C đã và đang tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động cộng đồng để ngày càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân tình với người dân nơi đây.

Mừng ngày quốc tế thiếu nhi, từ 26-5 đến 1-6, đại diện Big C cùng các cơ quan chính quyền và đoàn thể đến thăm tặng 3.000 phần quà cho các trẻ em khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 30 xã/phường trên 20 tỉnh/thành phố nơi các siêu thị Big C đang hoạt động. Tổng giá trị quà tặng lên đến 300 triệu đồng.

Hình 1 & 2: Hệ thống siêu thị Big C tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương và Đồng Nai.