Big C bán hàng lưu động tại Đà Nẵng

Tham dự hội chợ hàng Việt này, Big C đã giới thiệu đến bà con các vùng sâu, vùng xa trên 100 mặt hàng sản xuất tại Việt Nam như áo quần, đồ gia dụng, thực phẩm khô và một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như bánh mì, bánh ngọt... Toàn bộ sản phẩm là hàng thiết yếu, được khách hàng tín nhiệm nhất tại Big C trong thời gian qua. Ngoài TP Đà Nẵng, Big C còn tham gia bán hàng lưu động tại Hà Nội, Huế. Ước tính tổng kinh phí lên tới 10 tỷ đồng.