Big C CityLand - One stop shop cho cả gia đình

26.000 mặt hàng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của cả gia đình.

Đại siêu thị và Trung tâm thương mại Big C CityLand vừa chính thức khai trương tại 99 Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) vào ngày 6-12. Đây là đại siêu thị, trung tâm thương mại Big C thứ 32 tại Việt Nam và thứ 8 tại TP.HCM của Hệ thống siêu thị Big C.

Big C CityLand có diện tích sử dụng gần 17.000 m2 gồm khu siêu thị (rộng 3.500 m2), trung tâm thương mại (6.500 m2), khu vực giữ xe và các khu vực dịch vụ, tiện ích công cộng dành cho khách hàng.



Trung tâm thương mại có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn mang đến cơ hội mua sắm giải trí cho cả gia đình.

Khu siêu thị (lầu hai) bày bán hơn 26.000 mặt hàng, trong đó có tới 95% hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Thừa hưởng lợi thế về giá của một trong những hệ thống bán lẻ hàng đầu, Big C CityLand mang đến cho khách hàng giải pháp mua sắm tiết kiệm với giá tốt nhất, chất lượng được kiểm soát, dịch vụ tối ưu cùng các chương trình khuyến mãi được triển khai liên tục, nối đuôi suốt năm.

80 gian hàng và quầy hàng di động tại trung tâm thương mại (tầng trệt và lầu 1) thuộc nhiều lĩnh vực phong phú từ thời trang, nữ trang, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, đồ điện tử… đến ẩm thực gia đình, giải trí… có mặt tại đây. Nhiều thương hiệu nổi tiếng hiện diện ở đây như Thế giới kim cương, SJC, The Face Shop, Vina Giày, Wannabe, Highland, Lotteria, Viễn Thông A, Fahasa…





Nhân viên siêu thị luôn thân thiện, tận tậm phục vụ khách hàng.

Thiết kế xây dựng của Big C CityLand sử dụng các giải pháp và thiết bị hiện đại, giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nguồn năng lượng, giảm khí thải… mang đến môi trường làm việc và mua sắm thoải mái cho nhân viên và khách hàng. Big C CityLand có thể tiết kiệm 15% lượng điện năng tiêu thụ so với một trung tâm thương mại thông thường.