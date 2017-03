Big C Huế ký hợp đồng mua sản phẩm với nông dân

Cuộc hội thảo do Big C hợp tác cùng Sở Công thương tổ chức với sự có mặt của hơn 100 nhà sản xuất vừa và nhỏ của tỉnh Thừa Thiên-Huế thuộc các ngành nghề thủ công, bánh trái, mỹ nghệ, trồng rau củ quả, sản xuất thịt, đánh bắt và kinh doanh hải sản…

Tại hội thảo, các chuyên gia của Big C đã lần lượt trình bày cho nông dân các nội dung như: mô hình tổ chức thu mua của một tập đoàn phân phối lớn; chính sách thu mua đối với các mặt hàng địa phương; hướng dẫn về quy trình và thủ tục xúc tiến hợp tác thu mua và hướng dẫn về điều kiện chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết thúc hội thảo, đại diện thu mua của Big C đã ký hợp đồng hợp tác thu mua với 10 nhà sản xuất địa phương để cung ứng thịt, cá, rau củ quả, bánh ngọt, trứng, gạo… cho Big C Huế với giá trị hàng hóa khoảng 5 tỉ đồng.

Sau khi hội thảo kết thúc, các cán bộ thu mua Big C còn gặp gỡ thêm nhiều hộ nông dân khác và bước đầu có khoảng 40 nhà cung cấp được Big C xác nhận sẽ cử chuyên viên thu mua đến tìm hiểu về sản phẩm và điều kiện sản xuất.

NM