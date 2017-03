Big C khuyến mãi giảm giá đến 45% hàng tết

Chương trình áp dụng cho trên 1.200 mặt hàng nhu thiết yếu với mức giảm giá từ 5% – 45% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Bên cạnh 800 mặt hàng bánh, kẹo mứt, khô, thực phẩm chế biến, bia, rượu, nước ngọt, thực phẩm đông lạnh, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, thời trang, điện máy… Big C khuyến mãi mạnh trên 400 mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, cá, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây… giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu những ngày cuối năm mà vẫn dự trữ được những sản phẩm tươi ngon cho ba ngày Tết nhờ mức giá tiết kiệm nhất.

Các mặt hàng kẹo mứt – khô khuyến mãi đặc biệt, thực phẩm chế biến, bánh kẹo các loại giảm giá đến 25%. Các mặt hàng thực phẩm khô, bơ - sữa - lạp xưởng, thực phẩm đông lạnh; rượu, bia, nước; hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, quần áo thời trang, hàng điện máy; các mặt hàng trang trí ngày Tết; thực phẩm tươi sống, rau củ quả... được giảm giá từ 10% đến 40%.

Bà Dương thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại Siêu thị Big C cho biết, tại Hà Nội, Big C còn tổ chức bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu tiêu dùng và quảng bá hàng Việt tại vùng sâu, vùng xa do Sở Công thương và TP Hà Nội phát động. Trong tháng 1/2011, Big C đã tổ chức bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, khu công nghiệp Quang Minh.

Ngày 28-1-2011 (25 tháng Chạp), Big C sẽ tiếp tục bán hàng lưu động tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trong đó tập trung phục vụ các sản phẩm nhu thiết yếu 100 mặt hàng sản xuất tại Việt Nam gồm: áo, quần, đồ gia dụng, thực phẩm khô, giỏ quà Tết, đồ uống...

THANH HẢI