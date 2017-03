Big C Nha Trang - điểm mua sắm lý tưởng mới

Điểm nhấn đặc biệt của Big C Nha Trang là khu vực khuôn viên cây xanh, sân chơi miễn phí ngoài trời cho các em nhỏ trên diện tích gần 3.000 m2.

Điểm mua sắm lý tưởng

Là một trung tâm mua sắm phức hợp gồm TTTM và đại siêu thị, tọa lạc trên diện tích hơn 30.000 m2, Big C Nha Trang nhanh chóng trở thành điểm đến mua sắm yêu thích của người dân địa phương và du khách khi đến thành phố biển. Hàng hóa được bài trí tập trung theo khu vực với lối đi rộng rãi, mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái và thú vị cho khách hàng. Các mô hình bán hàng mới, hiện đại như quầy B bar, quầy bánh mì cao cấp B bread… cùng các dịch vụ tận tâm đã tạo nên một thế giới tiêu dùng phong phú và đa dạng. Khu siêu thị tự chọn Big C Nha Trang có diện tích gần 5.000 m2, mang đến hơn 28.000 mặt hàng, đủ chủng loại phong phú từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống đến hàng vải sợi, điện máy, gia dụng…, trong đó 95% là hàng sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra, người tiêu dùng (NTD) còn dễ dàng tìm thấy các sản phẩm, dịch vụ về thời trang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, giải trí, ẩm thực… tại khu vực TTTM với gần 100 gian hàng và ki-ốt lưu động của những thương hiệu lớn trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Big C Nha Trang còn có nhà sách Fahasha, khu trò chơi giải trí dành cho trẻ em và cụm rạp chiếu phim hiện đại CGV sẽ mở cửa trong thời gian tới.

Cắt băng khánh thành Big C Nha Trang.





Hàng hóa phong phú, đa dạng, luôn luôn tươi ngon tại Big C Nha Trang.

Công trình xanh

Tiếp theo Big C Dĩ An, Big C Ninh Bình, Big C Hạ Long... đại Siêu thị Big C Nha Trang được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh. Theo đó, tòa nhà Big C Nha Trang sử dụng đèn huỳnh quang T5 tiết kiệm điện năng, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên qua hệ thống cửa kính trong suốt Skylight được bố trí xung quanh tòa nhà; trang bị bộ biến tần để cải thiện và nâng cao hiệu suất làm việc của động cơ, trang bị hệ thống giám sát (PMS) và quản lý điện năng (BMS) cho phép kiểm soát mức độ tiêu thụ điện năng cũng như chất lượng sử dụng điện tại các bộ phận của TTTM, sử dụng vật liệu xây dựng bền vững, giảm lượng phát thải như gạch chống nóng, tường cách nhiệt…

Góp phần phát triển kinh tế địa phương

TTTM - đại Siêu thị Big C Nha Trang mang đến cơ hội việc làm cho hơn 500 lao động tại địa phương cũng như cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp về nghề bán lẻ hiện đại.

Với định hướng chiến lược “Giá rẻ cho mọi nhà”, cùng những chương trình khuyến mãi lớn (500-1.000 sản phẩm mỗi lần) và giảm giá sâu (đến 50%) được tổ chức thường xuyên mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho NTD địa phương. Qua đó, giúp bình ổn thị trường, cải thiện sức mua trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Hệ thống siêu thị Big C đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hợp tác thành công với một số nhà cung cấp địa phương và chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này giúp cải thiện năng lực phù hợp với các chuẩn mực quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại cũng như mang đến cơ hội quảng bá sản phẩm rộng rãi tại các Siêu thị Big C trên toàn quốc.

Vì vậy TTTM - đại Siêu thị Big C Nha Trang đi vào hoạt động góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, trẻ trung của ngành bán lẻ Khánh Hòa. Đồng thời, thúc đẩy quá trình lưu thông, trao đổi hàng hóa tại địa phương lên tầm cao mới, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của NTD cũng như khách du lịch đến với Nha Trang.