Big C triển khai chương trình Tôn Vinh vẻ đẹp Việt lần thứ 12

Đồng thời tại đây, quý chị em cũng sẽ được sở hữu những sản phẩm làm đẹp của các thương hiệu nổi tiếng như L’Oreal, Pond’s, Nivea, Maybelline, Sunsilk, Essance, Olay, Enchanteur,…với các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Năm nay, chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt lần 12 khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới. Thời gian tổ chức kéo dài từ 7-10 đến 3-11/2014 tại 28 siêu thị Big C trên toàn quốc với hàng loạt các hoạt động tư vấn chăm sóc sắc đẹp, trang điểm miễn phí, giao lưu với các chuyên gia và người nổi tiếng, trình diễn thời trang....

Đợt 1 diễn ra từ nay đến 20-10 cùng hơn 500 sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp, phụ kiện, thời trang, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ... giảm giá sâu đến 50% cùng những ưu đãi, quà tặng kèm theo vô cùng hấp dẫn. Nhân dịp này, Big C giới thiệu dòng sản phẩm nhãn hàng thời trang riêng C Fashion với khẩu hiệu “Thời trang cho cả gia đình", đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình như trẻ sơ sinh, bé trai, bé gái… đến trang phục công sở, trang phục dạo phố, trang phục thể thao…

Từ nay đến 4-11, khi mua sắm tại Big C có hoá đơn trị giá từ 200.000 đồng trở lên của các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của công ty Unilever, khách hàng sẽ được nhận một phiếu bốc thăm với cơ hội trúng thưởng xe máy Yamaha Nozza trị giá 30.000.000 đồng. Nhân dịp 20/10, Big C còn giới thiệu nhiều loại hộp/giỏ quà tặng phong phú có hình thức bắt mắt với nhiều mức giá khác nhau (từ 37.500 đồng đến 129.900 đồng) đi kèm nhiều ưu đãi, quà tặng

Đợt hai diễn ra từ 21-10 đến 3-11với gương mặt trang bìa là gia đình ca sĩ Đăng Khôi. Trong đợt này, nhiều sản phẩm khuyến mãi được thay đổi nhằm tạo sự mới mẽ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, dịp này khách hàng nữ còn có cơ hội thành Top Model cùng Xuân Lan và TRESemmé. Theo đó hồ sơ ứng tuyển gồm một ảnh chân dung và một ảnh toàn thân, thông tin cá nhân, hoá đơn mua hàng tại Big C với giá trị từ 200.000 đồng trở lên các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của công ty Unilever. Với hình thức Tuyển chọn online thí sinh gửi hồ sơ qua email chuongtrinhtonvinhvedepviet@gmail.com . Tuyển chọn trực tiếp với siêu mẫu Xuân Lan vào ngày 18-10 tại Big C Miền Đông - TP HCM, ngày 25-10 tại Big C Thăng Long-Hà Nội

Ngày 26-10 công bố danh sách 30 thí sinh tiềm năng bao gồm 10 thí sinh từ Casting Online, 10 thí sinh từ vòng casting trực tiếp tại Big C Miền Đông-TPHCM, 10 thí sinh từ vòng casting trực tiếp tại Big C Thăng Long -Hà Nội. Sau đó ngày 28-10 công bố danh sách 16 thí sinh xuất sắc được chọn trình diễn trong đêm ca nhạc thời trang Top fashion show vào ngày 02-11.