Big C tưng bừng khuyến mãi Cùng bé tới trường

Chương trình mang đến nhiều ưu đãi với hơn 700 mặt hàng đồ dùng học tập như tập vở, bút thước, đồng phục học sinh, cặp, balô học sinh... và các mặt hàng thực phẩm khô, quần áo trẻ em... được bán với mức giảm giá từ 5%-50% kèm nhiều quà tặng thiết thực. Đến với chương trình, quý phụ huynh và các em học sinh có thể thỏa sức mua sắm cũng như tiết kiệm chi phí đáng kể cho mùa tựu trường.

Đặc biệt, nhằm mang đến mức giá rẻ và cạnh tranh nhất cho khách hàng, giá một số sản phẩm trong chương trình năm nay được Big C thiết kế rẻ hơn giá năm 2012. Ví dụ: vỉ năm bút bi TL027 giá 11.000 đồng/vỉ (giá 2012 là 11.500 đồng/vỉ); cặp xách carô T728 giá 175.000 đồng/cái (giá 2012 là 179.000 đồng/cái); balô in hình 955 giá 93.000 đồng/cái (giá năm 2012 là 96.900 đồng/cái)...

Dịp này, Big C tổ chức chương trình thu gom quần áo, sách, truyện cũ tại 24 siêu thị Big C trên toàn quốc. Khi đem quần áo, sách, truyện cũ còn sử dụng của trẻ em từ hai đến 12 tuổi đến Big C gần nhất, khách hàng sẽ được nhận các phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, Big C tổ chức ngày hội thu gom quần áo nhiều nhất thế giới diễn ra tại Big C Long Biên vào lúc 9 giờ, ngày 21-7.

NM