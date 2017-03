Big Cộng đồng - Thắp ánh sáng từ đôi tay

Cuộc thi Big Cộng Đồng Tháng 4-2011: Big C lần đầu tiên phát động cuộc thi “Big Cộng Đồng” với mục tiêu kết nối và kêu gọi nhân viên hướng đến các hoạt động xã hội bằng các dự án do chính họ xây dựng và triển khai. Tháng 6-2011: Sau hai tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của toàn thể nhân viên Big C. Tinh thần vì cộng đồng được thể hiện mạnh mẽ qua 47 dự án của các cá nhân, tập thể từ các văn phòng, siêu thị Big C trên toàn quốc gửi về tham dự với nhiều kế hoạch, ý tưởng hết sức sáng tạo, nhân văn và thực tiễn. Tháng 7-2011: Sau hai vòng sơ tuyển và chung kết, đã có tám dự án hiệu quả nhất được nhận tài trợ từ Big C với tổng giá trị 320 triệu đồng (tức 40 triệu đồng/dự án). Tháng 7-2011 đến nay: Các dự án đã lần lượt được triển khai và đi vào cuộc sống.