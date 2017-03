Bình chọn VietinBank để có cơ hội nhận iPhone 6, iPad Air 2

“MyEbank - Ngân hàng điện tử yêu thích” là chương trình bình chọn dành cho dịch vụ ngân hàng điện tử xuất sắc trong năm với hai hạng mục Internet Banking và Mobile Banking. Chương trình do Báo điện tử VnExpress tổ chức với sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước và cố vấn chuyên môn của Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink.

Nội dung bình chọn:

Khách hàng bình chọn cho hai dịch vụ Ngân hàng điện tử của VietinBank, bao gồm Internet Banking và Mobile Banking tại đường link http://myebank.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng.



Giải thưởng cho khách hàng tham gia bình chọn cho VietinBank:

Giải thưởng do VietinBank quay thưởng và công bố hàng tuần:

Giải Nhất: 1 điện thoại iPhone 6

Giải Nhì: 1 iPad Air 2

Giải thưởng do Ban tổ chức MyEbank công bố:

Cơ hội nhận giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng hàng tuần.



Cách thức trao giải:

Giải thưởng do VietinBank quay thưởng và công bố: Hàng tuần, căn cứ vào thông tin bình chọn của khách hàng trên trang http://myebank.vnexpress.net VietinBank sẽ chọn ngẫu nhiên hai khách hàng may mắn đã bình chọn cho VietinBank. Giải thưởng sẽ được công bố tại www.vietinbank.vn.

Giải thưởng do Ban tổ chức công bố: Ban tổ chức sẽ tiến hành quay số để chọn ra 10 khách hàng bình chọn may mắn hàng tuần. Giải thưởng sẽ được VnExpress công bố.



Cách thức bình chọn:

- Bước 1: Truy cập địa chỉ http://myebank.vnexpress.net/binh-chon

- Bước 2: Click vào logo VietinBank và click vào Bình chọn ngay

- Bước 3: Chấm điểm dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking trong đó 5 là điểm số cao nhất

- Bước 4: Nhập thông tin cá nhân và chọn Ngân hàng đang sử dụng là VietinBank rồi click Tiếp theo.

- Bước 5: Chia sẻ với bạn bè và người thân để có cơ hội trúng thưởng và trải nghiệm dịch vụ

Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây.

Quý khách hàng hãy tham gia bình chọn cho VietinBank trong chương trình “MyEbank - Ngân hàng điện tử yêu thích” tại địa chỉ http://myebank.vnexpress.net/binh-chon ngay hôm nay để có cơ hội trúng thưởng và cùng trải nghiệm các dịch vụ Ngân hàng điện tử VietinBank.