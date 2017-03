BMW serie 5 và Hyundai Sonata đạt 5 sao về độ an toàn

BMW serie 5 đời 2011



Vượt qua nhiều mẫu xe nổi tiếng, Sonata của Hyundai đạt an toàn 5 sao



Theo Anh Vũ (otosaigon/ Autonew, Detnews)

Từ năm 2008, sau quá nhiều tai nạn xảy ra đối với những xe đã được kiểm tra và xếp thứ hạng cao, chính phủ Mỹ đã ban hành quy trình kiểm tra, đánh giá an toàn mới, thay thế quy trình cũ đã ban hành từ 31 năm trước. Những xe đời 2011 phải trải qua quy trình kiểm tra mới phân hạng từ 1 đến 5 sao. NHTSA cho biết với quy định kiểm tra tai nạn mới chặt chẽ hơn. Có 29 trong số 34 kiểu xe đời 2011 nhận được đánh giá 4 sao trong số 5 sao của đánh giá tổng thể toàn diện.Điểm số an toàn tổng thể kết hợp kết quả của các thử nghiệm: va chạm phía trước, va chạm hai bên hông và thử nghiệm lăn tròn. Những kết quả này được so sánh với nguy cơ gây thương tích trung bình được phân theo thứ bậc từ 1 đến 5 sao đã cho trước. Trong tai nạn thực tế phụ nữ là người dễ bị tổn thương, vì vậy thử nghiệm an toàn mới có sự hiện diện của hình nộm là phụ nữ, điều mà trước đây không có. Hình nộm mới cũng thu thập dữ liệu tổn thương ở đầu, cổ, ngực, chân trong khi trước đây chỉ thu thập dữ liệu ở ngực.BMW serie 5 đời 2011 và mẫu Sonata mới của Hyundai là 2 kiểu xe nhận được xếp hạng an toàn cao nhất: 5 sao. Trong đó BMW serie 5 đạt 5 sao ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên. Cả hai mẫu xe này đều nhận được bậc cao nhất cho thử nghiệm va chạm bên hông và lăn tròn. Trong thử nghiệm va chạm phía trước, cả hai chỉ đạt 4 sao.Hầu hết xe đời 2011 đều đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao như : Ford Fiesta, Cadillac Escalade, Chevrolet Malibu, Ford Taurus, Infiniti M37, GMC Yukon, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback, Toyota Sienna, Honda Pilot, Kia Sorento và Audi A4.Xe Versa của Nissan được xếp hạng tổng thể thấp nhất với 2 sao. Trong thử nghiệm lăn tròn, mẫu xe này được 4 sao; 3 sao cho thử nghiệm va chạm phía trước và 2 sao cho thử nghiệm va chạm hai bên. Chiếc Camry – mẫu xe bán chạy nhất ở Mỹ từ năm 2002 – và Camry hybrid nhận kết quả 3 sao.Ông Ray LaHood, Bộ trưởng Giao thông Mỹ cho biết: "Thông qua thử nghiệm mới, các dữ liệu về sức chịu đựng tai nạn chính xác hơn, tiêu chuẩn được nâng cao hơn, chúng tôi đã đánh giá mức độ an toàn nghiêm ngặt hơn. Điều này rất có ý nghĩa với người tiêu dùng".