Bốn giờ thử thách bổ ích với các chuyên gia xe Mercedes-Benz

Đổi làn đường trên mặt đường trơn trượt, gặp chướng ngại vật bất ngờ nhưng không sử dụng thắng, qua những cung đường đầy ziczag nhưng vẫn an toàn là ba thách thức cho các tay lái trong chương trình “Xe an toàn, lái an toàn” của Mercedes-Benz tổ chức tại TP.HCM (kéo dài đến Chủ nhật, 8-3 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất). Theo đó, bạn sẽ có trọn vẹn nửa ngày (bốn tiếng đồng hồ) để được huấn luyện và thực hành lái xe nâng cao cùng các chuyên gia quốc tế trên những tình huống nguy hiểm như: bạn phải đổi làn xe và không được đạp thắng khi xe gặp chướng ngại vật và đang ở tốc độ trên 80 km/giờ; xe khi đi qua đường trơn với tốc độ cao và đạp thắng gấp... Có thể nói, những tình huống mô phỏng này chính là bài học quý cho bạn vì chẳng bao giờ bạn có dịp được huấn luyện và thử thách như thế.

Hôm qua (4-3), tiến sĩ Udo Loersch - TGĐ Mercedes-Benz Việt Nam vừa cho biết: Để tránh bị ảnh hưởng bởi luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới (có hiệu lực từ ngày 1-4 sắp tới), bạn nên đăng ký mua xe sớm để tiết kiệm khoảng 15.000 USD cho xe S-class, CLS-class, ML-class, SLK-class và khoảng 40.000 USD cho xe R-class và GL-class.