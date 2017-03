Buổi tư vấn miễn phí Chọn bạn cùng con

Sự khác biệt trong quan niệm chọn bạn của con với bố mẹ… là những nội dung sẽ được đề cập trong buổi tư vấn trực tiếp miễn phí Chọn bạn cùng con do Công ty Tâm lý trẻ phối hợp cùng Nhà Thiếu nhi quận 1 tổ chức. Thời gian diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 10-9 tại Nhà Thiếu nhi quận 1 (7 Trần Cao Vân, quận 1, TP.HCM). Chương trình do chuyên viên tâm lý Võ Thị Minh Huệ và các chuyên viên do Công ty Tâm lý trẻ đảm nhận. Để tham dự, phụ huynh có thể đăng ký qua email kimngoctamlytre@gmail.com hoặc điện thoại 0908.405.333.

NGỌC CHÂU