Cam kết bao tiêu gạo với giá cao hơn 20%

Theo đó, Công ty ADC cam kết bao tiêu toàn bộ số gạo nông dân sản xuất ra với giá mua cao hơn giá thị trường 20% dành cho tiêu chuẩn gạo sản xuất theo quy trình Globalgap. Theo GS-TS Võ Tòng Xuân: “Sản xuất gạo theo tiêu chuẩn Globalgap, nông dân không thể sản xuất riêng lẻ mà đòi hỏi phải có quy mô lớn, đồng bộ chất lượng… từ nông dân cho đến doanh nghiệp, nhà khoa học. Bởi nông dân có sản xuất đạt tiêu chuẩn Globalgap nhưng không có thị trường thì cũng chẳng chưa có kết quả mỹ mãn”.

Được biết, quy trình sản xuất gạo theo tiêu chuẩn Globalgap của Công ty ADC sẽ giúp nông dân được mùa, an tâm sản xuất, đảm bảo được bốn tiêu chí: an toàn môi trường, an toàn sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm và sử dụng những giống lúa chất lượng cao nên sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm các nước khác, đồng thời dễ dàng thâm nhập những thị trường khó tính như Mỹ, EU...

Hiện Công ty ADC đang hợp tác, phổ biến và hướng dẫn thành thục quy trình sản xuất gạo theo tiêu chuẩn Globalgap cho nông dân của các hợp tác xã ở Thoại Sơn và Châu Phú (An Gang). Tại festival, Công ty ADC đã được trao cúp vàng “Thần nông hội nhập” cho thương hiệu công ty và sản phẩm gạo “Tứ quý” (ảnh).

NG.MẪN