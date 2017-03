Cẩm nang cho người lần đầu sở hữu ô tô

“Ai cũng hiểu rằng việc được sở hữu một chiếc ô tô của riêng mình là giấc mơ của mọi người vì… nó thể hiện sự độc lập, thành công, địa vị xã hội, sự linh hoạt, tự do được làm theo ý mình…”, trên đây là phần mở đầu trong cuốn Cẩm nang cho những người lần đầu sở hữu ô tô được phát tặng miễn tại các đại lý của Ford trên toàn quốc. Trong cuốn cẩm nang này, có nhiều câu hỏi mà các chuyên gia tư vấn về xe đặt ra cho bạn: Bạn muốn sở hữu xe nào? Mức tiền bạn có thể chi trả cho chiếc xe ra sao? Các an toàn nào cần có trên xe của bạn? Lái xe an toàn trên đường thì sao?...

Cẩm nang là kết quả được nghiên cứu tỉ mỉ của các chuyên gia hàng đầu, mang lại cho các bạn những lời khuyên cần thiết, tin cậy, độc lập và khách quan. Câu hỏi đầu tiên bạn phải cân nhắc trước khi quyết định mua chiếc xe mới là: “Chiếc xe nào vừa túi tiền của bạn”. Thế nhưng câu trả lời không chỉ dừng lại ở số tiền mua xe. Bạn cần phải tính đến các chi phí khác khi sở hữu chiếc ô tô như phí trước bạ, trả lãi vay nếu mua trả góp, chi phí bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa và bảo hiểm, tiền xăng dầu, phí cầu đường và đậu xe...

Với người tiêu dùng Việt, đa số khi có chút tiền dư dả, bạn và gia đình sẽ tìm đến các đại lý xe để tìm hiểu. Trong đó, đa phần chỉ đủ tiền đặt cọc và bạn luôn cần một chuyên tư vấn tài chính tin cậy, an toàn… để có thể giúp thanh toán tiền mua xe. Bạn nên biết thêm rằng ngay cả những chiếc xe tốt nhất trên thị trường hiện nay cũng cần phải được bảo trì và chăm sóc định kỳ. Vỏ xe, lọc dầu, lọc gió, dầu nhớt và dây curoa… phải được thay đúng định kỳ. Đất đá văng trên đường cao tốc có thể làm hỏng kính chắn gió và nếu không may xe của bạn gặp tai nạn, bạn có thể sẽ phải thay cản xe hoặc đèn pha hay thậm chí nhiều hơn thế nữa. Đặc biệt, chi phí để thay thế các bộ phận này cũng rất tốn tiền, gồm chi phí sửa chữa và thay thế, xe nhập khẩu lại càng đắt hơn…

Cuối cùng, cẩm nang gợi ý cho bạn năm vấn đề cần quan tâm khi mua xe: (1). Hãy luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình. Cẩn trọng và đừng nóng vội; bạn sẽ phải sống với quyết định mua xe của mình trong những năm tiếp theo; (2). Nếu bạn là người phải trả tiền cho chiếc xe mới, phải chắc rằng khoản thanh toán hằng tháng không khiến cho bạn trở nên quá chật vật. Đừng vung tay quá trán!; (3). Đảm bảo hiểu rõ tất cả điều khoản trong hợp đồng mua xe, đặc biệt chú ý đến lãi suất cho vay và xem liệu bạn có phải thanh toán dứt điểm một lần vào kỳ cuối của hợp đồng hay không; (4). Nắm rõ những chi phí sử dụng xe trước khi bạn quyết định mua nó, có cả chi phí vận hành xe; (5). Hãy tham khảo nhiều nguồn để chọn được gói bảo hiểm tốt nhất.

PHI NGUYỄN