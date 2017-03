Cân bằng dưỡng chất cho sự phát triển của trẻ

Nhãn hàng Dutch Lady, Công ty FrieslandCampina Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm dinh dưỡng Dutch Lady Complete mới dành cho trẻ từ hai đến sáu tuổi. Sản phẩm cung cấp đầy đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày của trẻ. Dutch Lady Complete được phát triển dựa trên kết quả cuộc Khảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em Việt Nam và Đông Nam Á (SEANUTS), có mức giá hợp lý, thấp hơn từ 30% đến 50% so với các sản phẩm dinh dưỡng khác trong cùng phân khúc.

Theo thông tin từ SEANUTS, suy dinh dưỡng và thiếu các vi chất dinh dưỡng của trẻ em đang là vấn đề mang ý nghĩa sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Theo đó, hơn 50% trẻ em thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, B1, C, D và sắt trong chế độ ăn hằng ngày. Trong khi suy dinh dưỡng, thiếu vi chất tiếp tục là những vấn đề đáng quan tâm thì tỉ lệ trẻ béo phì và dư cân cũng đang gia tăng. Cứ 3-4 trẻ thì có một trẻ mắc phải tình trạng dinh dưỡng không hợp lý, nghĩa là thiếu dưỡng chất hoặc thừa dinh dưỡng. Nguyên nhân chính thiếu vi chất dinh dưỡng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiễm giun, thừa cân béo phì… Những lý do này góp phần không nhỏ trong việc gây suy giảm khả năng nhận thức, năng lực và thành tích học tập.

Chế độ ăn uống cân bằng dưỡng chất giúp trẻ thông minh, phát triển khỏe mạnh.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyên rằng khi chăm lo bữa ăn cho trẻ hằng ngày, các bậc cha mẹ cần nhớ đảm bảo chế độ dinh dưỡng hoàn thiện bao gồm các nhóm thực phẩm chính lương thực; rau xanh; trái cây; thịt/cá; dầu/mỡ; đường muối. Các loại thực phẩm này cần phải chế biến đúng cách để giảm thiểu lượng dưỡng chất hao hụt trong quá trình nấu nướng. Ngoài ra, trẻ ít vận động ngoài trời vào giờ nắng tốt cũng dẫn đến sự thiếu hụt vitamin D. Thói quen ép trẻ ăn tròn bữa, ép trẻ tiếp nhận lượng thức ăn quá nhiều… có thể gây tác dụng ngược khiến bé phản kháng, càng không thích ăn những loại thức ăn bổ dưỡng mà cơ thể đang thiếu. Ngoài ra, áp lực ăn uống cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thu các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

MINH TÚ