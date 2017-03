Cận cảnh máy ảnh dát vàng giá hơn nửa tỉ đồng

Chỉ có 60 máy ảnh long lanh ánh vàng này được xuất xưởng, với ý nghĩa đánh dấu 60 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa (1949 - 2009).

Chiếc máy ảnh độc đáo này được đặt trong một chiếc hộp, trên máy có dòng chữ với câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông “Long Live The People Republic Of China", ngoài ra trên máy còn có hình ảnh của quảng trường Thiên An Môn - một địa điểm nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Leica dát 24 cara vàng có ống kính Summilux- M 50mm f1/4m, chỉ được bán ở Trung Quốc đại lục.

Với số lượng có giới hạn này, sản phẩm được bán với giá 199.900 nhân dân tệ, tức khoảng 29.300 USD (gần 543 triệu đồng).

Theo Thành Công (VTC News/LI.com)