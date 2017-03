Cẩn thận khi sử dụng máy phát điện

Lựa chọn công suất máy

Trước hết cần xác định tổng công suất các thiết bị điện tiêu thụ để lựa chọn một máy có công suất tương đương hoặc lớn hơn một chút vì thực tế máy phát điện không sử dụng chạy liên tục. Lượng điện năng tiêu thụ được tính theo số Watt hoặc Ampe có ghi trên bóng đèn. Nhãn mác trên các đồ dùng và thiết bị cho biết lượng điện năng cần thiết.

Một gia đình chỉ sử dụng đèn, quạt, tivi thì có thể mua máy có công suất 1.200-1.600 W. Nếu sử dụng thêm tủ lạnh thì mua máy có công suất 2.200 W. Nếu sử dụng cả máy lạnh thì phải trang bị máy có công suất từ 3.000 W trở lên. Nếu bạn không thể xác định được lượng điện năng, hãy mạnh dạn trao đổi với kỹ thuật viên của nơi bán máy. Điều này sẽ tránh được lãng phí vì không phải mua máy phát điện có công suất quá lớn, vừa tốn tiền lại vừa tốn xăng.

Nếu bạn muốn máy chạy êm, ít tiếng ồn, không có khói thì nên chọn máy sử dụng động cơ bốn thì chạy xăng. Máy phát điện dùng động cơ hai thì có tiếng nổ to hơn và có khói nhiều hơn khi khởi động máy.

Cần chú ý vị trí đặt máy

Máy phát điện thải ra carbon monoxide (CO) nên tuyệt đối tránh để máy trong nhà xe, tầng hầm, gầm sàn, công trình khép kín hoặc khép kín một phần, cho dù có hệ thống thông gió cũng không thể ngăn ngừa khí CO tích tụ lại. Nếu đặt máy không đúng cách có thể dẫn đến bị ngộ độc khí CO. Đặt máy phát điện cách xa cửa sổ, cửa chính, ống thông khí, những nơi có thể đưa khí CO vào trong nhà. Đặt máy ở chỗ phẳng, khô ráo, có mái che và thoáng khí. Để tránh bị điện giật, hãy giữ cho máy luôn khô và không sử dụng khi trời mưa hoặc ẩm ướt.

Tắt máy và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu vì xăng dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy. Chỉ sử dụng loại nhiên liệu được khuyên dùng theo hướng dẫn sử dụng máy phát điện hoặc được ghi trên nhãn máy.

Khi lắp đặt nên nối các thiết bị cần sử dụng trực tiếp với nguồn điện của máy phát điện hoặc sử dụng dây dẫn loại dùng ngoài trời có công suất tối thiểu bằng tổng công suất của các thiết bị sử dụng. Như vậy, vừa hạn chế được lượng tải sử dụng vượt quá công suất của máy, tránh hiện tượng bị quá tải dẫn đến cháy đầu phát điện. Đồng thời phải lắp thêm cầu dao đảo nguồn điện, tránh cho máy bị “nạp ngược” khi điện lưới có trở lại đột ngột hoặc có thể làm cho nguồn điện năng từ máy phát chạy vào lưới điện công cộng. Cho dù không sử dụng thường xuyên, sau 1-2 tuần bạn nên khởi động máy trong khoảng 5-10 phút.

Phải kiểm tra mức nhớt, nước làm mát theo quy trình sau: từ 50 đến 100 giờ chạy máy đầu tiên, kiểm tra sự rò rỉ nhớt và nguyên liệu, độ căng dây đai quạt gió, thay mới nhớt và lọc nhớt; sau 500 giờ chạy máy, kiểm tra và vệ sinh sạch hệ thống làm mát, thay mới dầu nhớt và lọc nhớt.