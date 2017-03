Cẩn trọng lái xe khi trời mưa

Khu vực Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa với nhiều cơn mưa đột ngột kéo dài. Lái xe trong trời mưa tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm hơn so với điều kiện bình thường. Làm thế nào để lái xe an toàn trong trời mưa là mối quan tâm của nhiều bác tài.

Xe ô tô, hạn chế “đá lông nheo”

Nắng mưa bất chợt nên cách tốt nhất là bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để xe có thể di chuyển tốt trong mưa, từ vỏ bánh, hệ thống thắng, kính gạt nước... Khi trời đổ mưa, động tác quan trọng đầu tiên mà tài xế ô tô phải thực hiện là giảm tốc độ xuống mức giới hạn cho phép để phù hợp với thời tiết và lưu lượng giao thông trên đường. Việc giảm tốc độ giúp bạn cải thiện độ bám của xe trên đường. Tuy nhiên, tài xế thông minh cũng không nên chạy xe chậm quá mức bởi nó sẽ ảnh hưởng những xe khác cùng tuyến chạy đúng vận tốc.

Để lái xe an toàn trong mưa, bạn cần giữ một khoảng cách tương đối dư dả giữa xe của bạn với xe phía trước. Trên bề mặt ẩm ướt thường mất nhiều thời gian hơn để giảm tốc độ và dừng xe lại so với bề mặt khô. Nếu xe phía trước đột ngột mất khả năng kiểm soát phương tiện, bạn cũng đã có một khoảng cách đủ để kịp thời phản xạ nhằm tránh tai nạn. Tình huống đáng sợ nhất của người tài xế là phải lái xe khi đường ngập nước. Khi đó, vỏ bánh xe rời khỏi mặt đất và chạy trong nước mà tài xế phải ngồi bất lực trong xe. Để dừng xe an toàn trong tình huống này, bạn cần điều khiển thắng xe thật chậm, từng chút một. Khi bạn buông chân khỏi thắng, vỏ bánh xe sẽ tiếp xúc với mặt đất chứ không phải với nước và nhờ thế bạn sẽ được an toàn.

Các bác tài cần cẩn trọng khi lái xe trong mưa. Ảnh minh họa: INTERNET

Bạn cần tránh mọi phân tâm khi lái xe trong mưa. Bạn nên tắt radio hoặc vặn âm lượng nhỏ xuống. Nếu có trẻ con trên xe, bạn cần yêu cầu chúng giữ im lặng. Đừng trả lời điện thoại, trang điểm, đọc báo, nháy mắt với người yêu đang ngồi bên cạnh bạn... Đơn giản là bạn cần tập trung vào việc lái xe và kịp thời xử lý khi tình huống xấu đột ngột xảy ra.

Trong trường hợp cần vượt xe máy, bạn hãy quan sát cẩn trọng khả năng vượt và bật đèn xin vượt để xe máy có đủ thời gian tránh bạn mà không bị nước mưa bắn ướt quần áo. Đừng bấm còi loạn xạ khiến các phương tiện cùng lưu thông giật mình và dẫn đến mất khả năng kiểm soát xe.

Xe máy: Coi chừng đường ray xe lửa

Tất nhiên khi trời mưa, bạn cần chạy xe vào lề đường để mặc áo mưa rồi mới tiếp tục hành trình. Giảm tốc độ cũng là yêu cầu cần thiết của người lái xe máy khi gặp mưa. Bởi khi trời mưa, thắng xe hoạt động không chuẩn như chạy xe trong điều kiện bình thường vì vậy có nhiều khả năng xảy ra tai nạn. Chạy xe chậm giúp bạn quan sát được đường sá, phán đoán tốt các tình huống và đưa ra quyết định thông minh khi xử lý tình huống trên đường.

Khi điều khiển xe máy trong trời mưa, bạn nên tránh các rãnh xe lửa vì đường trơn trượt có thể đẩy bánh xe của bạn lọt xuống rãnh. Nếu không thể tránh, hãy cố gắng vượt qua đường ray xe lửa bằng cách di chuyển bánh xe thành góc 90 độ so với đường ray.

Cần nhớ rằng ngay cả những tài xế giàu kinh nghiệm nhất cũng không dám lơ là khi lái xe trong mưa. Những cơn mưa lớn có thể khiến bạn không nhìn thấy đường. Vì vậy, nếu cảm thấy không thể điều khiển xe được, bạn nên chọn chỗ an toàn để dừng xe lại và đợi cơn mưa dịu bớt rồi đi tiếp.

NGỌC CHÂU (Theo eHow)