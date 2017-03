Cầu Ánh Sao nhận giải thưởng Arthur G. Hayden

Đây là sự kiện nhằm công nhận thành tựu nổi trội dành cho công trình cầu đường, thể hiện tầm nhìn trong việc thi công những cây cầu có công năng đặc biệt. Chẳng hạn như dành cho người đi bộ hay các cấu trúc cầu độc đáo.

Cầu Ánh Sao. Ảnh: PHẠM HỮU KHÁNH

Cầu Ánh Sao được khánh thành vào ngày 20-4-2010, dài 170 m, rộng 8,3 m với tổng vốn đầu tư hơn 50 tỉ đồng. Công trình do Công ty Gao Ge (Trung Quốc) thiết kế và được Công ty Sino - Pacific thi công. Cây cầu bắc ngang qua rạch Thầy Tiêu, nối khu The Crescent với khu Kênh Đào trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trước đó, đầu năm 2013, cầu Ánh Sao cũng đã lọt vào danh sách 100 điều thú vị của TP.HCM do Sở VH-TT&DL TP.HCM tổ chức bình chọn. Đây là niềm tự hào không chỉ của Phú Mỹ Hưng mà của cộng đồng dân cư khi Việt Nam có đại diện xuất sắc được nhận huân chương Arthur G. Hayden. Trước đó giải thưởng được trao cho những công trình quy mô không kém như cầu Peace (Bắc Ireland), cầu Te Rewa Rewa (New Zealand), cầu Riverside (Anh), cầu bộ hành ở Bảo tàng máy bay Settle, bang Washington (Mỹ), cầu Tri-Countries (Đức)…

PHI NGUYỄN