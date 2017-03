Cây kiểng mới: Cây tùng La Hán và cây may mắn

Cây tùng La Hán

Chúng có xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc và cả ở Việt Nam. Cây chỉ cao chưa bằng một gang tay, nhỏ xíu nhưng có màu xanh tươi tắn, dễ thương. Cây thuộc loại bonsai kiểng cổ, thân mộc, khả năng chịu hạn tốt, cứng và đặc biệt là xanh quanh năm, lá rất khó rụng. Hạt được ươm trồng làm kiểng nội thất (trong nhà) rất đẹp, sang trọng và mang đến sự phồn thịnh cho bạn và cả những người thân yêu.

Cây may mắn

Cây có xuất xứ từ châu Mỹ, châu Á, châu Phi, Ấn Độ và Trung Đông. Cây thuộc họ xương rồng bò, sống được ở những vùng nóng khắc nghiệt, chịu hạn tốt. Cây không đứng thẳng như những loại xương rồng khác mà bò dài ra đất hoặc dựa vào những thân đứng khác. Cây có trái rất nhiều hạt li ti màu nâu đen. Hạt được ươm trồng làm kiểng nội thất đầu tiên ở Nhật Bản nên còn có tên gọi là cỏ xương rồng Nhật Bản hay cỏ may mắn. Cây may mắn đẹp, sang trọng và luôn mang đến sự may mắn cho bạn và tất cả những người thân yêu của bạn.

Cách chăm sóc

Là loại cây nội thất nên cần tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, tránh mưa, không để quạt hay máy lạnh thổi trực tiếp vào cây. Nên để cây ở nơi có ánh sáng. Mỗi buổi sáng, bạn nên phun xịt nước dạng sương cho cây, một tuần tưới khoảng 1-2 lần, tưới từ từ để nước thấm đều và thấm hết xuống đáy chậu (dù chậu chỉ nhỏ xíu). Đất trong chậu là loại đất sinh học, có thể nuôi dưỡng cây sống 1-2 năm mà không làm cây cao vượt nhanh, do đó làm cho chậu kiểng luôn tươi, đẹp.