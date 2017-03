“Chăm sóc khách hàng xe buýt Thaco King Long”

Danh sách các trạm dịch vụ Chi nhánh Đài Tư - Trường Hải, đại lý Vận tải biển Nghệ An, chi nhánh Thanh Hóa - Trường Hải thuộc khu vực Bắc bộ, chi nhánh Đà Nẵng - Trường Hải, Nhà máy Chu Lai - Trường Hải, đại lý An Phát - Phú Yên, đại lý Sao Mai Anh - Khánh Hòa, đại lý Hoàng Hà - Hà Tĩnh, đại lý Tâm Thơ - Quảng Trị thuộc khu vực Trung bộ, chi nhánh Biên Hòa - Trường Hải, chi nhánh Cần Thơ - Trường Hải, chi nhánh An Sương - Trường Hải, chi nhánh Bình Triệu - Trường Hải thuộc khu vực Nam bộ.