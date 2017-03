Chạy bộ phòng, chống sốt xuất huyết

Chương trình có sự tham gia của Công ty S.C Johnson, Sanofi Pasteur, Raid, Soffell. Sau buổi mít-tinh là cuộc chạy bộ đồng hành phòng, chống SXH với sự tham gia của khoảng 5.200 người.

SXH Dengue một trong những bệnh do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hằng năm có từ 50 đến 100 triệu người mắc bệnh và khoảng 24.000 trường hợp tử vong do SXH Dengue. Đặc biệt, bệnh có xu hướng gia tăng tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay SXH Dengue vẫn chưa có thuốc điều trị, vaccine ngừa đang được nghiên cứu và chưa thử nghiệm lâm sàng. Do vậy, Cục Y tế dự phòng kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm cùng chung tay tham gia phòng, chống SXH với những hàng động đơn giản, thiết thực. Mục tiêu tiến tới không có lăng quăng, không có SXH. Theo đó, mỗi tuần mỗi gia đình hãy dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện, diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín các lu, khạp, bể chứa nước, thả cá bảy màu; thường xuyên thay nước bình hoa; thả muối hoặc Abate vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh. Đồng thời loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng đến để không cho muỗi đẻ trứng, sử dụng các sản phẩm kem hoặc xịt chống muỗi để tránh bị muỗi đốt.

MINH TÚ