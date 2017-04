Cháy hàng D-Com 3G tại TP.HCM

Lì xì đầu năm, may mắn cả năm Đó là chương trình khuyến mãi do Chi nhánh Viettel TP.HCM triển khai nhằm tri ân đến khách hàng Viettel tại TP.HCM, áp dụng từ 20-2 đến 20-3. Theo đó, các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Viettel có thông báo cước phát sinh trong tháng 1-2011 sẽ được nhận một tờ thông tin dự thưởng. Ngày 24-3, Viettel sẽ tổ chức quay số dự thưởng để chọn ra khách hàng may mắn trúng thưởng với giải nhất một chiếc TV Samsung Plasma 63 inch trị giá 69,9 triệu đồng, hai giải nhì là máy giặt Electrolux/giải, ba giải ba là máy tính Panda và 20 giải khuyến khích.