Chi phí nhỏ, lợi ích lớn

Bởi thay vì “bị động” chờ nhận thông tin tư vấn như những đơn vị khác, An Luật còn “chủ động” rà soát những lỗ hổng pháp lý trong DN nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra - một phần việc mà vài DN còn “bỏ quên”. An Luật hiện tư vấn cho nhiều DN với quy mô, ngành nghề khác nhau như Vinataba, Saigontourist, Ben Thanh Tourist, L&A...

Khi được hỏi về hiệu quả thiết thực nhất mà dịch vụ này đem lại, các DN cho rằng: Với dịch vụ này, ngoài việc có thể chủ động rà soát lỗ hổng pháp lý, DN còn nhanh chóng nhận được những ý kiến tư vấn phù hợp từ các luật sư có kinh nghiệm, am hiểu bởi An Luật đã có quá trình cộng tác tư vấn xuyên suốt lâu dài. Trước đó, khi “đụng chuyện” mới nhờ luật sư thì DN phải cử nhân sự đến VP luật giải thích rõ ngọn ngành, chờ tìm hiểu, hỏi tới hỏi lui rồi báo phí, từ đó DN bắt đầu cân nhắc để chọn luật sư uy tín. Bao nhiêu đó cũng đủ mất rất nhiều thời gian và cơ hội. Nếu nhờ An Luật thì vừa nhanh chóng lại không tốn kém bằng việc DN tự xây dựng một phòng pháp lý với đầy đủ luật sư am hiểu và kinh nghiệm.

