Chỉ thanh toán 20%, nhận ngay nhà cao cấp tại Angia Skyline

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho cam kết đầu tư 200 triệu USD của Creed Group vào đối tác chiến lược An Gia Investment. Chỉ sau hai giờ ra mắt, 100% căn hộ của giai đoạn 1 đã được khách hàng đặt mua.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia Investment, chia sẻ: Với sự am hiểu thị trường, tâm huyết của An Gia Investment và tiềm lực tài chính, uy tín từ Quỹ đầu tư Creed Group, Angia Skyline sẽ là sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng hạng sang tại khu Nam Sài Gòn.

Ngoài vị trí “độc tôn” tiếp giáp sông Sài Gòn và nằm cạnh Phú Mỹ Hưng, Angia Skyline còn thu hút bởi sự đầu tư chuyên nghiệp từ thiết kế, thi công đến quản lý chất lượng dịch vụ khi vận hành. Mật độ xây dựng tổng thể của dự án chỉ chiếm 24% trên quy mô 63.348 m2, được thi công bởi những đơn vị danh tiếng như: tổng thầu Coteccon Group; quản lý dự án và giám sát thi công Apave (Pháp) và thương hiệu quốc tế Savills là đơn vị tư vấn quản lý và cung cấp dịch vụ.