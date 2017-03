Chiến dịch 350.org: Hành động thiết thực, bảo vệ Trái đất

350.org tập trung vào nội dung chống biến đổi khí hậu (BĐKH) có quy mô lớn. Chương trình này được khởi xướng từ năm 2007. Đến nay chiến dịch đã có mặt tại 188 quốc gia với sự góp mặt của hàng triệu người. Do đó, sức lan tỏa của nó được mở rộng khắp các quốc gia. Tên của chiến dịch nhằm nhắc đến mức an toàn tối đa cho nồng độ CO2 trong bầu khí quyển. Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với con số hiện tại là 393 ppm (ppm là đơn vị đo mật độ, viết tắt của cụm từ parts per million trong tiếng Anh, nghĩa là một phần triệu). Vì vậy, loài người đang gánh trọng trách nhằm hạn chế các hậu quả nghiêm trọng của tình trạng BĐKH đang diễn ra khắp nơi.

Hướng tới ngày hành động toàn cầu

350.org được sáng lập bởi nhà văn Mỹ. Ông đã viết những quyển sách đầu tiên về tình trạng Trái đất nóng dần lên cho một nhóm sinh viên đại học. Năm 2007, họ đã cùng nhau tổ chức chiến dịch với hơn 2.000 cuộc mít-tinh tại nhiều địa điểm ở Mỹ. Những hành động mang tính sáng tạo đã thuyết phục được một số nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng. Ngoài ra, chương trình còn kêu gọi cộng đồng hành động vì mục tiêu giảm 80% lượng khí thải carbon trước năm 2050. Đồng thời, sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên trẻ từ khắp nơi trên thế giới ngày càng mở rộng thêm quy mô. Đặc biệt, 350.org được gắn vinh dự là Ngày lan tỏa các hoạt động chính trị nhất trong lịch sử nhân loại.

Chiến dịch 350.org tạo ra sự liên kết mật thiết giữa các thành viên ở tất cả quốc gia.

Năm 2011, phong trào hưởng ứng chiến dịch 350.org tiếp tục gia tăng cả về chiều rộng và chiều sâu. Chủ đề chung toàn cầu là giảm sự phụ thuộc của con người vào nhiên liệu hóa thạch. Ngày 24-9 được chọn là ngày hành động toàn cầu với chủ đề Moving Planet - Hành tinh chuyển động. Tại Việt Nam, 350.org được phát động trên phạm vi toàn quốc. Ban điều phối chiến dịch đã thiết lập kế hoạch với sự tham gia của đông đảo nhóm tình nguyện viên ở TP.HCM và Hà Nội. Các hoạt động sẽ diễn ra đồng loạt tại các địa phương trên cả nước.

Mỗi cá nhân tự đóng góp sáng kiến

Đầu tiên, chương trình tập huấn về BĐKH mang tên Trại khí hậu nhằm giúp đỡ các vùng dân cư trực tiếp bị ảnh hưởng tại khu du lịch sinh thái Cần Giờ. Chiến dịch truyền thông tại các trường học Tháng hành động vì màu xanh học đường từ tiểu học đến đại học. Nội dung chương trình nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng định hướng sống xanh và sử dụng năng lượng tái tạo cho thế hệ trẻ. Song song đó, sự kiện Mái trắng - Tường xanh kêu gọi các hộ gia đình, cơ quan tổ chức sơn mái nhà màu trắng và trồng cây leo tường. Việc này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, tiết kiệm năng lượng. Chiến dịch Không ống hút được xây dựng nhằm kêu gọi mọi người giảm thiểu sử dụng ống hút và các đồ nhựa. Những vật liệu trên chỉ được dùng một lần và rất có hại cho môi trường. Trong đó, sự kiện trọng điểm là Tuần lễ không ống hút sẽ diễn ra tại các quán cà phê, nước giải khát, trà sữa… trên địa bàn TP.HCM. Trong ngày 24-9, người dân Việt Nam sẽ hưởng ứng chương trình chống BĐKH bằng cách đi học, đi làm bằng xe đạp hay đi bộ. Cũng trong ngày này, tại TP.HCM, Hà Nội, lễ hội nghệ thuật Chuyển động vì khí hậu sẽ sử dụng nghệ thuật như một hình thức sáng tạo và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Chương trình trưng bày bức tranh môi trường kỷ lục Việt Nam làm từ ống hút đã qua sử dụng nhằm chuyển tải thông điệp, giải pháp về BĐKH.

Thành công của các chiến dịch là sự tham gia nhiệt tình, đầy nhiệt huyết, lòng đam mê của các tình nguyện viên. Họ sẽ có thể điều phối việc thực hiện các hoạt động trên toàn quốc; kết nối với các câu lạc bộ, nhóm môi trường, các tổ chức phi chính phủ… Đây là lực lượng chủ chốt đưa chiến dịch 350.org tới từng ngôi làng, mái trường. Ngoài ra, hàng trăm tổ chức, cộng đồng địa phương… sẽ tổng hợp thành một chiến dịch chống BĐKH quy mô rộng khắp. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, điều phối chiến dịch quốc gia, chia sẻ: “350.org không phải là chiến dịch toàn cầu về BĐKH đầu tiên nhưng đây chắc chắn là chiến dịch đầu tiên được thực hiện bởi cộng đồng và các tình nguyện viên. Trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, chiến dịch 350.org không có một kế hoạch đóng mà kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng tự có những sáng kiến, những hoạt động riêng phù hợp với hoàn cảnh địa phương mình, để cùng hướng tới mục tiêu 350 ppm chung của toàn nhân loại”.

Để có thể phát động chiến dịch sâu rộng trên toàn quốc, 350.org đã hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi Khí hậu (SCC). Đây là tổ chức phi chính phủ có mục tiêu tham gia, kết hợp với các đối tác trong và ngoài nước trong việc chống BĐKH nhằm bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Để hưởng ứng chiến dịch 350.org năm nay, SCC đã xây dựng hàng loạt hoạt động, dựa trên thành công của những năm trước. Chẳng hạn như sự kiện chuỗi ngày xanh với chủ đề Sống xanh - Cho ngàn năm xanh mãi, dự án Giảm túi nylon trong hoạt động bán lẻ vì lợi ích của người tiêu dùng, nhà bán lẻ, người lao động nghèo và môi trường.

NGỌC CHÂU