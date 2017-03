Chiến dịch 350.org: Hành động thiết thực từ những việc nhỏ

Trong những thập niên gần đây, dấu chân carbon có xu hướng tăng lên rõ rệt là do những hoạt động phát triển thiếu tính toán của con người. Điều này đã gây ra những hậu quả môi trường và xã hội nghiêm trọng, trong đó là vấn đề BĐKH. Tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về BĐKH lần thứ 13 tại Bali (Indonesia), các nhà khoa học đã đưa ra giới hạn tối đa của CO 2 trong khí quyển là 350 ppm. Nhưng tính đến tháng 6-2011, con số này ở mức hơn 393 ppm, vượt xa ngưỡng an toàn. Việt Nam được dự đoán là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH (Al Gore, 2002; WB, 2007). Vì vậy chúng ta phải có những hành động thiết thực về vấn đề này.

Nghệ thuật chuyển động vì môi trường

Chiến dịch 350.org năm 2011 được phát động trên toàn thế giới với chủ đề “Moving Planet Day”. Để hưởng ứng sự kiện này, ban điều phối quốc gia chiến dịch tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện Moving Art, trọng tâm là cuộc thi Hip hop và biến đổi khí hậu. Sau gần một tháng tranh tài ở vòng loại, chín nhóm nhảy đã bước vào vòng kiểm duyệt trực tiếp với ban giám khảo chuyên môn. Các đội được chọn sẽ đi tiếp vào vòng chung kết tại sự kiện chính diễn ra vào ngày 24-9 với tên gọi “Moving Art - Nghệ thuật chuyển động vì môi trường”. Theo đánh giá, phần thi của các đội rất sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn. Nội dung lồng ghép được những nét đẹp nghệ thuật với hình ảnh thiên nhiên, môi trường với thông điệp của 350.org. Đặc biệt, hầu hết các thí sinh đều trong độ tuổi còn rất trẻ từ 18 đến 22. Điều đó cho thấy cuộc thi đạt được mục tiêu ban đầu là thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ đến BĐKH.

350.org trở thành một trong những chiến dịch ứng phó với BĐKH quy mô toàn cầu. Ảnh: nc

Tuần lễ không ống hút

Một hoạt động truyền thông đặc sắc khác là dự án Không ống hút. Nội dung hướng đến việc vận động các quán cà phê, trà sữa hạn chế tối đa việc sử dụng ống hút nhựa; tuyên truyền rộng rãi tác hại của ống hút và chất thải nhựa; kêu gọi người dân tự giác hạn chế sử dụng ống hút... Bà Minh Hồng, Trưởng ban điều phối chiến dịch, đưa ra thông điệp “sẽ quá muộn nếu chúng ta không hành động”. Vì vậy, mọi người hãy cùng chung tay hưởng ứng chiến dịch 350.org chỉ bằng những việc làm đơn giản. Chẳng hạn như ủng hộ cho dự án “Không ống hút” mà tâm điểm là “Tuần lễ không ống hút” kéo dài từ ngày 19 đến 25-9. Đặc biệt, vào ngày 24-9, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM sẽ diễn ra sự kiện lớn nhất của chiến dịch 350.org. Chương trình khuyến khích chúng ta hãy đi xe đạp đến tham dự và cùng hưởng ứng chống BĐKH với mọi người trên khắp hành tinh.

350.org đang xây dựng một phong trào với quy mô toàn thế giới. Mục đích để tìm ra những biện pháp giải quyết tình hình BĐKH toàn cầu. Các vấn đề cần tập trung trong chiến dịch tại khu vực Đông Nam Á gồm nước biển dâng và hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo. Những chiến dịch trực tuyến, sự kiện được tổ chức tại địa phương. Đặc biệt, ngày hành động toàn cầu với các hoạt động quy mô lớn được thực hiện bởi đông đảo các tình nguyện viên tại 188 quốc gia.

Với khẩu hiệu “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”, từ năm 2008, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Bộ NN&PTNT thực hiện dự án Trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) tại tỉnh Hòa Bình. Dự án đã được Liên Hiệp Quốc phê duyệt là dự án AR-CDM đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 4-2009. Theo đó, tổng diện tích rừng được tái tạo là 309 ha tại hai xã Xuân Phong và Bắc Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình. Chương trình kéo dài trong vòng 17 năm. Khoảng 320 hộ cá thể lâm nghiệp địa phương đã tham gia vào các hoạt động trồng rừng, tái trồng rừng. Trong tương lai, họ sẽ được hưởng lợi ích từ việc bán gỗ, các sản phẩm lâm nghiệp khác. Đặc biệt, việc làm này cũng đạt được lợi ích bổ sung từ tín chỉ carbon (dự kiến dự án sẽ hấp thụ khoảng 43.000 tấn khí carbon). Trong khuôn khổ dự án này, HVN hỗ trợ tài chính 3,5 tỉ đồng cho việc trồng và chăm sóc cây trong vòng bốn năm từ 2008 đến 2011. Trong ba năm thực hiện dự án, hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên công ty đã trực tiếp tham gia “Ngày hội trồng cây” được tổ chức thường niên và đã có thêm 7,9 ha được trồng thêm ngoài dự án. Không chỉ đứng dưới vai trò là nhà tài trợ chính, HVN còn muốn trở thành một thành viên tích cực, đóng góp thiết thực cho môi trường Việt Nam. Tính đến nay, toàn bộ giai đoạn một của dự án đã hoàn thành và thu được kết quả tốt. PHI NGUYỄN

NGỌC CHÂU