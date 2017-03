Chiến dịch Lái xe an toàn và ngày không còi

Do vậy, Ford Việt Nam phát động chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường. Đây là lần thứ 6 Ford triển khai chương trình với một số chi tiết được thay đổi. Mục đích nhằm phù hợp với môi trường đặc thù, điều kiện cơ sở hạ tầng của thị trường Việt Nam. Các bài giảng lý thuyết kết hợp hướng dẫn trải nghiệm thực tế sẽ giúp các học viên cải thiện kỹ năng lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Dịp này, Ford cũng giới thiệu phiên bản nâng cao của chương trình đào tạo trực tuyến Học viện tại website ww.drivingskillsforlife.com. Nơi đây sẽ cung cấp tài liệu miễn phí theo yêu cầu của các nhóm đối tượng như sinh viên, giáo viên, phụ huynh và các tổ chức vì cộng đồng. Dự kiến có hơn 1.000 người tham gia vào chương trình này. Ông Hoàng Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ: “An toàn đường bộ vẫn luôn là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam. Cùng với các đối tác về an toàn giao thông và chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường, mục tiêu là nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn để người dân Việt Nam trở nên có ý thức hơn và lái xe có trách nhiệm hơn”. Được biết Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường đào tạo cho các tay lái mới ở nhiều quốc gia. Chẳng hạn như Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Nam Phi… Cho đến nay có hơn 63.000 lái xe được đào tạo tai khu vực châu Á trong năm năm qua.

Để gia tăng hơn nữa hiệu quả chương trình, Ford Việt Nam còn phát động chiến dịch K0 còi. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông an toàn, văn minh và các tác động tiêu cực khi lạm dụng còi tại Việt Nam. Chiến dịch bắt đầu với hàng loạt hoạt động trực tuyến, sự kiện cộng đồng. Trong đó, trang Facebook chính thức của chiến dịch với hơn 10.000 người hâm mộ đã truyền tải thông điệp sử dụng còi có ý thức tới cộng đồng. Tại buổi phát động, Ford Việt Nam cùng các đối tác tuyên bố ngày K0 còi sẽ diễn ra vào các thứ Sáu hằng tuần. Thông điệp của chương trình sẽ được tuyên truyền rộng rãi nhằm khuyến khích các bạn trẻ thay đổi hành vi sử dụng còi xe vì một văn hóa giao thông tốt đẹp hơn.

PHI NGUYỄN