Chính thức triển khai Sữa học đường tại Bắc Ninh

Sau một năm thực hiện thí điểm tại 24 trường mầm non, từ năm học 2014- 2015, tỉnh Bắc Ninh chính thức triển khai chương trình Sữa học đường tại 158 trường mầm non trên toàn tỉnh, gồm cả công lập và dân lập. Như vậy, hơn 73.000 trẻ từ sáu tháng tuổi đến sáu tuổi có cơ hội tiếp cận nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể với định mức thụ hưởng là 3 lần/tuần.



Cải thiện dinh dưỡng cho các em

Những năm qua, công tác chăm sóc trẻ em của tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỉ lệ suy dinh dưỡng (SDD) chung ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn ở mức cao, trẻ SDD về cân nặng chiếm 12,8%, SDD chiều cao chiếm 26,8%. Là tỉnh thứ hai (sau Bà Rịa – Vũng Tàu) trên toàn quốc quyết tâm thực hiện chương trình Sữa học đường, Bắc Ninh dành ngân sách 178 tỉ đồng (trong 5 năm đầu tiên, kể từ năm học 2013 – 2014) trong đợt thực hiện thí điểm đầu tiên. Trong đó, 24 trường mầm non gồm tổng số hơn 11.600 trẻ đã được thụ hưởng lợi ích từ chương trình. Với sự nỗ lực bền bỉ trong một năm qua, Sữa học đường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: 100% số trẻ được uống sữa trên địa bàn tỉnh phát triển tốt; số lượng trẻ tăng cân và tăng chiều cao đạt tỉ lệ 98%. Trong đó tăng trưởng về cân nặng trung bình 1,07kg, chiều cao là 2,67cm/trẻ. Tỉ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân giảm còn 3,0%, giảm 3,6% so với đầu năm học khi bắt đầu thực hiện chương trình. Tỉ lệ SDD thể thấp còi giảm còn 4,3%.





Ông Trần Văn Túy, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Bắc Ninh, ông Dương Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Đức Bưởi, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk và đại diện Công ty Tetra Pak khai mạc chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ sơ kết, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, cho biết Sữa học đường thể hiện sự tâm huyết, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh đối với việc phát triển thể chất và trí tuệ cho con em đất Kinh Bắc. Cùng với sự đồng lòng của các doanh nghiệp, người dân đã tạo nên thành công cho chương trình từ năm đầu tiên. Đây cũng là cơ sở để triển khai rộng khắp đến tất cả các trường mầm non trên toàn tỉnh.

Bà Trần Hạnh Dung, Giám đốc truyền thông Công ty Tetra Pak Việt Nam, nhận định qua một năm thực hiện thí điểm chương trình cùng với tỉnh, công ty nhận thấy rõ hiệu quả trong việc cải thiện dinh dưỡng, chiều cao và cân nặng của trẻ hiện nay. “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào chứng kiến thành công của chương trình Sữa học đường của tỉnh Bắc Ninh trong một năm qua, chương trình đã giúp trẻ em của tỉnh có được một trong những quyền cơ bản trong công ước về Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc. Đó là quyền được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt nhất, mà cụ thể ở đây là sữa. Việc sử dụng hộp sữa tiệt trùng UHT là một lựa chọn phù hợp cho chương trình Sữa học đường tỉnh Bắc Ninh nhờ đặc tính an toàn thực phẩm và bảo toàn dưỡng chất tự nhiên cao và lâu dài”, Bà Dung cho biết thêm.

Vì thế hệ trẻ thật khỏe mạnh

Năm 2014-2015, chương trình dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 54 tỉ đồng dành cho hơn 73.000 trẻ từ sáu tháng tuổi đến dưới sáu tuổi đang học mầm non. Các bé sẽ được uống sữa UHT 180ml ADM của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) ba lần/tuần trong suốt năm học. Nguồn kinh phí gồm 50% từ ngân sách tỉnh, phần còn lại do phụ huynh đóng góp và các nguồn xã hội hóa. Chương trình phấn đấu đến cuối năm 2017, tỉ lệ suy dinh dưỡng cân nặng và chiều cao tại tất cả các trường mầm non sẽ giảm. Ông Nguyễn Đức Bưởi, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, cho biết “Sở đã cùng đơn vị tư vấn kỹ thuật là Công ty Tetra Pak Việt Nam và Vinamilk đã triển khai tập huấn quy trình thực hiện Sữa học đường cũng như mọi công tác hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm đến từng giáo viên mầm non trong tỉnh. Khi năm học mới bắt đầu, mọi công tác chuẩn bị cho năm học đã sẵn sàng để có một năm triển khai uống sữa học đường an toàn và hiệu quả”.

Sữa học đường là mô hình được Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) thuộc Liên Hiệp Quốc (UN) kêu gọi, ủng hộ. Chương trình đã phát triển với lịch sử hơn 100 năm tại các nước phát triển, hơn 50 năm tại các nước đang phát triển. Hiện nay chương trình lan rộng trên toàn cầu, được đánh giá là có khả năng làm giảm gánh nặng chi phí cho y tế. Quan trọng hơn là giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng, đem lại sự phát triển lành mạnh cho trẻ em về thể chất lẫn trí tuệ. Đây cũng là mô hình giúp ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất sữa phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy sự góp sức của các doanh nghiệp sẽ là đòn bẩy rất quan trọng để chương trình ngày càng có sức lan tỏa hơn nữa. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk, chia sẻ “Công ty luôn quan tâm thúc đẩy chương trình Sữa học đường như là một trong những hoạt động xã hội quan trọng nhất của công ty. Mong muốn của chúng tôi là mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày để nâng cao thể chất tầm vóc của người Việt vì một Việt Nam luôn vươn cao”.