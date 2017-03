Chợ sách giảm giá 80%

Chợ sách tập trung chủ yếu các loại sách mới xuất bản trong năm 2008, nhất là các tựa sách best-seller hiện nay như Mô thức mới cho thị trường tài chính - George Soros; Toàn cầu hóa và những mặt trái; Chủ nghĩa tự do của Hayes; loạt Tell Me - Tôi muốn biết, Mắt rồng, Ngọn cờ của cha... được giảm giá 10%-80%. Ngoài sách, chợ giảm giá còn có mặt hàng băng đĩa, văn phòng phẩm... với giá ưu đãi từ 10% đến 40%.