Chọn mua ô tô theo tiêu chí an toàn

Khi mua ô tô, bạn cần nghiên cứu, lựa chọn một cách kỹ lưỡng, cẩn thận. Việc này sẽ giúp bạn tìm thấy sản phẩm phù hợp với sở thích, phong cách, nhu cầu, năng lực cá nhân… Ngoài việc xem xét vẻ bề ngoài, một khía cạnh quan trọng khác bạn đừng bao giờ bỏ qua là các đặc tính an toàn của nó.

Hãy lên xe để cảm nhận, đánh giá

Một chiếc xe được phân phối trên thị trường nghĩa là nó đã trải qua những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn cũng có thể kiểm tra mức độ an toàn của chúng thông qua cơ quan kiểm định. Các tổ chức này sẽ đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn tối thiểu đặt ra bao gồm các thử nghiệm va chạm phía trước, sau; hiệu ứng phụ… Kế đó, bạn hãy tìm hiểu những tính năng phổ biến của xe để tránh bị ảnh hưởng khi có sự cố, chẳng hạn như hệ thống túi khí, chống bó cứng thắng, kiểm soát lực kéo, độ bám bánh xe, dẫn động AWD… Để xem chiếc xe có phù hợp với mình hay không, bạn nên ngồi hẳn vào trong. Đồng thời, điều chỉnh chỗ ngồi, kích thước cho hợp lý, đeo dây an toàn, kiểm tra tất cả gương chiếu một cách cẩn thận, sau đó đặt tay lên vô lăng. Từ góc nhìn bên trong, chúng ta có thể so sánh, nhận định và cảm nhận được phương tiện ấy có mang lại sự thoải mái, phù hợp với tầm nhìn người lái hay không. Mặt khác, bạn hãy nhìn đến các gương chiếu hậu để đảm bảo tầm mắt có thể bao quát các xe phía sau.

Lên ngồi trên xe, tìm hiểu và được tư vấn cách thao tác, những tính năng của xe sẽ giúp bạn lái xe an toàn và thoải mái hơn. Ảnh minh họa: PHI LÂN

Một yếu tố khác bạn không nên bỏ qua là thời gian cần thiết để chiếc xe tăng, giảm tốc độ. Điều đó giúp bạn tính toán, ước lượng chi tiết hơn khi xử lý tình huống thực tế. Khi xe dừng lại đột ngột, người ngồi bên trong sẽ bị dồn ra phía trước. Mức độ nặng nhẹ tùy theo tốc độ di chuyển hiện tại. Hiện tượng này xảy ra làm cho vùng đầu và cổ rất dễ bị chấn thương. Vì vậy, một số mẫu xe hiện đại đều trang bị tiện ích giúp bạn tựa đầu vào phía sau. Chúng đều được bố trí ở tất cả chỗ ngồi.

Trên hết vẫn là ý thức tài xế

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra vì xe bị bể bánh. Mỗi chủng loại ô tô đều thiết kế phù hợp với bánh chuyên biệt như xe hành khách, xe tải nhỏ, bán tải... Bằng cách nhìn vào các ký hiệu, chúng ta có thể nhận biết yêu cầu kỹ thuật để sử dụng, theo dõi, vận hành tốt hơn. Trong đó có các quy định về chiều rộng bánh; tỉ lệ bề dày; cấu trúc; đường kính la-zăng; tải trọng và tốc độ giới hạn; khả năng chịu mòn; bám đường; chịu nhiệt; yêu cầu tối thiểu trên mặt đường lầy lội; áp lực hơi tối đa... Người sử dụng có thể tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên viên kỹ thuật, nhà sản xuất để có thêm kiến thức cho mình. Để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, bạn nên bảo dưỡng bánh định kỳ. Điều đó giúp kéo dài thời gian vận hành thiết bị.

Theo thống kê, xe cơ giới là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn. Những sự cố bất ngờ xảy ra khiến chúng ta không kịp phản ứng. Vì vậy, bạn cần chú ý, với xe bốn chỗ ngồi, vị trí an toàn nhất là hàng ghế sau bên phải. Các loại còn lại là giữa của các hàng ghế, nghĩa là phần trung tâm chiếc xe. Đa số các vụ tai nạn giao thông đều do tài xế lái xe quá tốc độ. Vấn đề này chẳng có gì mới nhưng nhiều người thường bỏ qua sự cảnh báo này. Điều đó có nghĩa là chúng ta tự đẩy mình vào tình huống xử lý khó khăn khi gặp sự cố. Chẳng hạn như tránh chướng ngại vật, động vật trên đường, người đi bộ, đi xe đạp… Thậm chí lái xe trong trạng thái giận dữ, say xỉn… Sự kết hợp của các yếu tố này làm tăng đáng kể các vụ tai nạn ở mức độ nghiêm trọng. Ở tất cả các nhóm tuổi, phụ nữ lái xe ít phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn hơn là nam giới. Đặc biệt, khoảng thời gian cuối tuần cũng là lúc tai nạn thường xảy ra nhiều hơn.

Nhiều người nghĩ rằng nếu người lái cẩn thận hoặc xe được trang bị tối tân nhưng người khác đi ẩu thì cũng chẳng ăn thua. Thế nên, khi đã cầm vô lăng nghĩa là bạn đã nắm quyền được sống hoặc chết của hành khách đi cùng và người xung quanh. Vì vậy, nâng cao ý thức, tự nhận biết được tầm quan trọng của lái xe an toàn là giải pháp rất hữu hiệu.

NGỌC CHÂU