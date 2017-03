Chọn mua sữa chính hãng để đảm bảo sức khỏe của chính mình

Hãy là người tiêu dùng thông minh để bảo vệ sức khỏe cho chính mình (ảnh: NGỌC CHÂU)

Theo số liệu tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ từ các Chi cục Quản lý thị trường, đến tháng 6 năm 2015 lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 59 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 97.117.000 đồng, tịch thu tiêu huỷ 23.435 chai Ensure dạng nước không hóa đơn chứng từ, trên bao bì có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam hay Mexico).

Hàng nhập lậu vẫn trôi nổi trên thị trường

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục Quản lý thị trường đã phát hiện 70.000 vụ việc vi phạm, xử lý trên 45.000 vụ và thu nộp ngân sách tổng số lên đến hơn 186 tỷ đồng.

Đối với mặt hàng sữa nước Ensure, Hải quan và các cơ quan quản lý thị trường vẫn liên tiếp phát hiện hàng trăm ngàn chai sữa Ensure nước trên bao bì có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam hay Mexico) được nhập lậu về Việt Nam theo nhiều đường khác nhau, được “ngụy trang” giữa các loa thùng hay vận chuyển bằng xe thô sơ giữa trời nắng. Bộ Y tế đã chính thức công bố rằng Bộ chưa cấp bất kỳ giấy công bố chất lượng cho các sản phẩm Ensure có dòng chữ “Không được bán tại Việt Nam hay Mexico”. Ngoài ra, các sản phẩm loại này thường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chưa qua các khâu kiểm tra chất lượng, và không tuân thủ quy định trong quá trình vận chuyển và bảo quản, vốn rất nghiêm ngặt dành cho các sản phẩm dinh dưỡng. Chất lượng của các sản phẩm, vì thế, có thể bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, khi toàn bộ quá trình vận chuyển lưu thông và bảo quản sản phẩm không được đảm bảo.

NTD khi lựa chọn các sản phẩm trôi nổi, không có nhãn chỉ dẫn bằng tiếng Việt này đang mạo hiểm sức khỏe của chính mình khi chất lượng chai sữa họ đang dùng không được bảo đảm bởi bất kỳ cơ quan hữu quan nào.





Một số sản phẩm sữa chính hãng của Abbott tại Việt Nam (ảnh: NGỌC CHÂU)

Nỗ lực từ cơ quan chức năng và doanh nghiệp

Trong thời gian qua, việc rà soát, bắt giữ và xử lý hàng nhập lậu có nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, quy mô ngày càng lớn và diễn ra trên phạm vi rộng. Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, ông Đỗ Thanh Lam cho biết: “Trước các thông tin sữa Ensure nước có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico”, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Cục Quản lý thị trường ban hành văn bản số 23/QLTT-KSCLHH ngày 7-1-2015 yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc kinh doanh mặt hàng Ensure nước trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm đối với các hành vi kinh doanh mặt hàng Ensure nước nhập lậu”.

Về phía nhà sản xuất, ông Đỗ Thái Vương, đại diện công ty Abbott, cho biết: “An toàn của khách hàng và chất lượng của sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Abbott khuyến nghị khách hàng chỉ nên sử dụng sản phẩm được Abbott chứng nhận là chính hãng, do nhà phân phối chính thức của chúng tôi tại Việt Nam - Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A nhập khẩu và cung cấp. Những sản phẩm này có thể dễ dàng được nhận biết bởi tên của công ty 3A được in hoặc dán trên nhãn.”

“Tại Việt Nam, nhà phân phối chính thức của chúng tôi, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A cung cấp ba dòng sản phẩm Ensure nước, gồm: Ensure Gold Vigor (công thức tiên tiến với hàm lượng canxi cao bổ trợ sức khỏe xương, giàu MUFA & PUFA tốt cho tim mạch và trí não); Ensure Nutrition Shake (công thức mới được giới thiệu vào tháng 12 vừa qua chứa dưỡng chất Prebiotics được thiết kế giúp tăng cường hệ miễn dịch). Ngoài ra, công ty 3A cũng phân phối sản phẩm Ensure dạng lỏng lon thiếc 250ml nhập khẩu từ Hà Lan và phân phối tại Việt Nam từ nhiều năm nay”, ông Vương cho biết thêm.

Thiết nghĩ, vì quyền lợi và sức khoẻ của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cần phải có hướng xử lý triệt đối với các sản phẩm nhập lậu có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Song song đó, người tiêu dùng cần chú ý lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng được đảm bảo chất lượng, để tránh những nguy cơ có hại cho sức khỏe của chính mình.