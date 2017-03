Chủ động đảm bảo an toàn cho du khách du Xuân

Tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả điện chỉ đạo của Bộ về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán; các lễ hội đầu năm; tập trung bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam”.

Nắm bắt chủ trương và đúc kết kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước, đồng thời nhằm hạn chế tối đa những rủi ro làm mất đi không khí an lành, vui tươi của ngày Tết, Ban tổ chức của những chương trình Hội chợ Hoa Xuân đã chủ động chuẩn bị kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự cho du khách tham quan nhằm ngăn chặn, phòng chống, ứng phó kịp thời đối với những đối tượng xấu, gây ảnh hưởng đến an ninh của của hội chợ và an toàn của người dân.



Bảo vệ Phú Mỹ Hưng xử lý, nhắc nhở các trường hợp bán hàng rong gây mất an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra Hội chợ Hoa Xuân.

Anh Trịnh Hoàng Phương – Đội phó Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng cho biết: “Hội chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được tổ chức trên diện tích trên 7ha, dự kiến thu hút hơn 1,3 triệu lượt khách tham quan. Nắm bắt được tâm lý kẻ trộm, móc túi thường xuyên xuất hiện ở những chổ đông người, lợi dụng chen lấn để hành động nên ngoài việc phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an quận 7; Trật tự đô thị quận 7; Công an, bảo vệ dân phố, dân quân phường Tân Phú; Phòng CS PCCC quận 4, Đội PCCC Khu chê xuất Tân Thuận; Phòng khám đa khoa Tân Thuận, bệnh viên quận 7… Chúng tôi đã sắp xếp 644 lượt cán bộ, nhân viên bảo vệ túc trực trong 7 ngày diễn ra sự kiện và bố trí thêm nhiều camera an ninh trên các tuyến đường diễn ra hội chợ để kịp thời ứng phó và trấn áp kẻ gian”.

Hội chợ hoa Xuân là điểm đến vui chơi, mua sắm lành mạnh của đông đảo người dân thành phố trong dịp Xuân về. Vì vậy, sự an toàn và chu đáo trong công tác bảo vệ sẽ góp phần không nhỏ trong việc mang đến cho du khách tham quan một mùa xuân an lành, hạnh phúc và đáng nhớ.

Chương trình Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2015 diễn ra từ ngày 11 đến 17/2 (nhằm ngày 23 đến 29 tháng Chạp) tại Khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. HCM.

Du Xuân an lành tại Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng.