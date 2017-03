Chú ý khi mua ô tô cũ

Ngày nay, kinh tế phát triển dẫn đến thu nhập người dân ngày càng tăng cao. Vì vậy, nhu cầu di chuyển bằng ô tô cũng trở nên phổ biến hơn so với trước kia. Tuy nhiên, nếu túi tiền eo hẹp thì việc lựa chọn, quyết định mua xe không mấy dễ dàng. Do đó nhiều người thường có xu hướng tìm kiếm một chiếc ô tô đã qua sử dụng. Điều này giúp họ tiết kiệm thêm một phần chi phí bỏ ra.

Xác định rõ mục đích sử dụng

Trước tiên, bạn nên xác định rõ là mua xe nhằm mục đích gì, để đi làm, thỉnh thoảng đi du lịch hay kinh doanh. Kế đó là xem xét giới hạn số tiền, khả năng chi trả của bạn. Hiện nay có nhiều công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định lựa chọn giải pháp này thì cần đảm bảo khả năng chi trả về sau, đừng để món nợ ảnh hưởng quá nhiều đến ngân sách gia đình.

Có ý kiến cho rằng bạn chỉ nên giới hạn phạm vi lựa chọn trong vòng từ một hoặc hai mẫu. Việc này giúp bạn không bị lạc đề và dễ dàng so sánh sự khác biệt giữa các tính năng. Khi đã tìm được kiểu xe ưng ý, phù hợp thì chúng ta có thể khảo sát số liệu như năm sản xuất, giá cả thực tế, thông số kỹ thuật, nội thất cơ bản, tiện ích có sẵn… Nguồn tìm kiếm trước tiên là Internet vì công cụ này đã quá phổ biến và bổ ích. Đặc biệt, bạn đừng bỏ qua những lời nhận xét của những người đã sử dụng trước đó. Trên các diễn đàn xe ô tô, người ta thường xuyên trao đổi với nhau về nhiều vấn đề liên quan. Qua đó bạn có thể kiểm tra, tự mình sắp xếp độ tin cậy của khách hàng dành cho mẫu xe mình lựa chọn. Khi xem xe, bạn có thể hỏi người bán một vài thông tin như cách bảo dưỡng, tính khí của nó... Nhiều người cho rằng hỏi những thông tin này là vô ích vì ai cũng biết. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, bạn có thể tinh ý nhận ra sự bất hợp lý nếu chiếc xe có vấn đề.

Với công nghệ và tay nghề chuyên nghiệp, chiếc xe cũ của bạn vẫn sẽ mới toanh và đẹp. Ảnh minh họa: PHI LÂN

Ngoài ra, người mua nên kiểm tra hồ sơ lịch sử của chiếc xe. Điều này giúp ta loại bỏ những rắc rối phiền hà về sau. Chẳng hạn như nếu bạn mua phải chiếc xe bị thủy kích thì rõ ràng chi phí phải bỏ ra để sửa chữa là rất lớn. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác như chiếc xe vừa được sửa chữa sau tai nạn nghiêm trọng, xe làm kinh doanh, xe chở thuê, thế chấp… Rõ ràng những vấn đề này dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng máy móc so với chiếc xe chỉ sử dụng gia đình.

Tham khảo kỹ trước khi mua

Bạn không nên hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những gì người bán thuyết minh. Ngoài ra, bạn có thể nhờ người có kiến thức chuyên môn, hiểu biết về ô tô để tư vấn. Đặc biệt, người mua không nên quyết định vội vã ngay khi nhìn thấy chiếc xe lần đầu tiên. Bạn hãy dành thêm thời gian để tham khảo ở các nơi khác. Đặc biệt, nhiều chiếc xe chỉ xảy ra lỗi trong hoàn cảnh cụ thể, chẳng hạn như khi hệ thống lạnh hoạt động hoặc chạy trên đường trường. Do đó, bạn cần tập trung chú ý thật kỹ đến vấn đề này. Nếu mua từ đại lý, bạn hãy kiểm tra tất cả giấy tờ liên quan và cả chế độ bảo hiểm. Trường hợp chiếc xe vẫn còn trong hạn bảo hành thì đừng vội mừng. Có thể trong quá khứ chiếc xe đã gây tai nạn hoặc có trục trặc gì về động cơ mà người chủ trước muốn bán đi. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn hãy kiểm tra tại cơ quan quản lý để chắc chắn về lai lịch của chúng.

Mua ô tô second hand không có nghĩa là bạn quá tập trung vào việc lựa chọn loại nào có giá rẻ nhất. Mục tiêu của chúng ta là tìm mua một chiếc xe trong tình trạng tốt với giá cả hợp lý. Nếu bạn lựa chọn một chiếc xe rẻ mà có lịch sử xấu, cần sửa chữa… thì hiển nhiên điều này là không nên. Ngoài ra, người mua đừng quá ngây ngô mà nghĩ rằng xe rẻ là do người bán không biết giá hoặc đơn giản họ chỉ muốn thanh lý hàng tồn kho. Khi quyết định mua một chiếc xe đã qua sử dụng, bạn phải chấp nhận rằng trong đó hàm chứa một sự may rủi. Tuy nhiên, nếu sáng suốt, tỉnh táo chọn lựa thì chắc chắn bạn sẽ mua được một chiếc xe tốt.

Và lời khuyên cuối cùng, cho dù mua xe cũ nhưng bạn cũng nên lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm uy tín, có trách nhiệm để đồng hành và an toàn cùng bạn trên mọi cung đường, rủi ro…

NGỌC CHÂU