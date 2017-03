Chuẩn bị “xế” yêu cho kỳ nghỉ lễ

Dưới đây xin chia sẻ một số lời khuyên dành cho các chủ nhân “xế yêu” nhằm có một hành trình an toàn và hưởng trọn niềm vui của kỳ nghỉ.

Lái xe trong lúc say rượu là một trong ba nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong do tai nạn giao thông (Forensis, 2011). Nghĩa là một lượng cồn dù nhỏ cũng gây ra sự ức chế và làm giảm khả năng phán đoán của người lái xe. Một kỳ nghỉ có thể sẽ trở thành một kỷ niệm buồn cho nhiều người khi bạn bè hoặc người thân của họ bị thương hay qua đời vì tai nạn giao thông. Vì vậy, nếu bạn đã uống bia rượu thì không nên lái xe. Hãy nhờ một người không uống rượu bia đưa bạn về nhà.

Lái xe quá nhanh cũng là một nguyên nhân của nhiều bi kịch trên đường. Hãy nghĩ về lý do và những hậu quả có thể xảy ra khi bạn vượt tốc độ cho phép. Chạy quá nhanh có thể sẽ không đưa bạn về nhà sớm hơn mà có khi lại đưa bạn đến một nơi không mong muốn: bệnh viện, nhà xác, hay nhà tù. Theo luật, ô tô được coi là một nguồn nguy hiểm cao độ. Vì vậy, hãy lái xe cẩn thận để không gây ra tai nạn cho người thân, bạn bè hoặc người khác.

Giảm tốc độ và đi đúng làn đường khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Ảnh minh họa:

PHI NGUYỄN

Đảm bảo an toàn cho những người đi cùng bạn cũng là một điều quan trọng. Hãy nhắc tất cả những người trên xe cùng thắt dây bảo hiểm. Nếu có trẻ em trên xe thì nên cho bé ngồi trên ghế được thiết kế riêng cho trẻ. Những biện pháp an toàn này không những có ích trong trường hợp có va chạm mà còn giữ cho họ không bị say xe do dừng đột ngột.

Tai nạn cũng có thể phát sinh từ việc xe bạn không được chăm sóc thường xuyên. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vì tài liệu này chứa tất cả những gì bạn cần biết về bảo trì. Sau đây là một số lưu ý quan trọng:

1. Đảm bảo áp suất lốp xe phù hợp với tải trọng. Lốp xe quá mềm sẽ dẫn đến việc hao nhiên liệu, trong khi lốp xe quá căng sẽ khiến xe bị xóc hơn khi đi qua đường gồ ghề. Không những thế, khi chạy nhanh, áp suất lốp sẽ tăng lên và làm nổ lốp.

2. Kiểm tra lốp nhằm đảm bảo rãnh lốp không mòn dưới mức quy định và không có vết rạn nứt do lão hóa hay tai nạn.

3. Kiểm tra dầu động cơ, nước làm mát động cơ, nước rửa kính và cần gạt nước mưa. Theo kinh nghiệm, 90% các quyết định dựa trên tầm nhìn của lái xe, trong khi mùa mưa đang đến gần. Hãy thay cần gạt nước mưa, nếu bạn cảm thấy nó đã quá mòn và cao su khô cứng.

4. Khóa cửa hành khách bên phía người lái xe. Sự bất cẩn khi mở cửa của người thân cũng có thể trực tiếp gây ra những tai nạn thương tâm.

Cuối cùng, bạn cũng nên đảm bảo là giấy tờ của xe, bằng lái và hợp đồng bảo hiểm ô tô vẫn còn trong thời hạn hiệu lực. Đừng để bị CSGT phạt vì bạn quên tái tục giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Và quan trọng hơn nữa là đừng để gia đình phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính nếu bạn không may gây ra tai nạn khi chưa có ông bảo hiểm “chống lưng”. Chúc bạn lái xe an toàn và tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình và người thân.

NGUYÊN MẪN