Chung kết Cúp thế giới bánh mì, bánh ngọt tại Việt Nam

Ngày mai (16-12-2010), sau phần thi bánh nghệ thuật, ban tổ chức sẽ chọn ra ba thợ bánh giỏi nhất để tham dự vòng loại khu vực Châu Á sẽ diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 5-2011. Sau đó, ba đại diện Châu Á sẽ tham dự vòng chung kết “Cúp Thế Giới Bánh mì và Bánh ngọt” sẽ tổ chức tại Pháp vào năm 2012.

13 thí sinh lọt vào chung kết là những thợ bánh xuất sắc đến từ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bánh mì – bánh ngọt trên cả nước như: ABC Bakery, Siêu thị Big C, KS Sheraton, KSs Caravelle, KS Intercontinental, Trường bánh mì Huế, Trường đào tạo nghề Hoa sữa.

Lần đầu tiên cuộc thi Cúp thế giới bánh mì, bánh ngọt Louis Lesaffe được tổ chức tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của giới làm bánh trong nước và quốc tế. Qua bàn tay khéo léo của những người thợ, rất nhiều tác phầm nghệ thuật đẹp mắt những ý tưởng độc đáo đã khiến cho các chuyên gia bánh quốc tế rất bất ngờ về sự khéo léo của các thợ bánh Việt Nam.

Trong ảnh là phần thi Bánh mì của năm thợ bánh xuất sắc đến từ siêu thị Big C, khách sạn InterContinental Hà Nội và Trường Bánh mì Huế trong ngày thi đầu tiên (14-12-2010) tổ chức tại siêu thị Big C (An Lạc, Bình Tân) TP.HCM.

Phần thi bánh mì biến tấu (Võ Thanh Tuấn, siêu thị Big C)

Phần thi bánh mì truyền thống (Võ Thanh Tuấn, Big C) Tác phẩm Cơm “lá sen” (Diệp Minh Công, Big C) Tác phẩm Những chiếc lá (Nguyễn Ngọc Tuấn, Big C) Tác phẩm Chồi sóng (Nguyễn Ngọc Tuấn, Big C) Tác phẩm Chong chóng tuổi thơ (Võ Thanh Tuấn, big C) Tác phẩm Hữu nghị (Võ Thanh Tuấn, big C) Tác phẩm Vương miện (Võ Thanh Tuấn, big C) Tác phẩm Sandwich trà xanh Võ Thanh Tuấn (big C) Phần thi bánh mì Biến tấu (Vũ Đức Thành, khách sạn InterContinental Hà Nội) Tác phẩm Cốm làng vòng (Vũ Đức Thành, khách sạn InterContinental Hà Nội) Bánh mì Hạnh nhân (Vũ Đức Thành, InterContinental Hà Nội) Tác phẩm Năm châu (Nguyễn Thế Thắng, trường bánh mì Huế) Tác phẩm Những bông lúa (Nguyễn Thế Thắng, trường bánh mì Huế) Các chuyên gia bánh mì quốc tế đang chấm thi và chất vất thợ bánh về phần ý tưởng, kỹ thuật làm bánh



Ngày 16-12-2010, cuộc thi với sẽ kết thúc với phần thi Bánh nghệ thuật.

Tin ảnh: THANH HẢI