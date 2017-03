Chung kết hội thi Hùng biện tiếng Anh về ATGT

Hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên TP.

Với tinh thần đó, hội thi Hùng biện tiếng Anh năm 2012 được tổ chức với chủ đề “Học sinh TP.HCM với văn hóa giao thông” do Trung tâm Anh ngữ ILA phối hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức. Sau nhiều vòng thi, kết quả chung cuộc: Giải nhất nhóm tuổi 6-12 trao cho em Nguyễn Lâm Thảo Tâm (Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3), nhất nhóm tuổi 13-17 trao cho em Bùi Thu Thảo (Trường THPT Trần Đại Nghĩa) và nhất nhóm tuổi trên 18 trao cho em Nguyễn Hoàng Duy Thức (cơ sở Ngoại ngữ Bắc Á). NM