Chứng mất ngủ ở người cao tuổi

Một số loại rau củ chữa bệnh mất ngủ

Rau nhút (rau rút) non, lá vông non, khoai sọ, củ súng, củ sen, tôm hoặc thịt nạc. Rau nhút có vị ngọt nhạt, tính hàn, không độc trơn hoạt. Có tác dụng bổ trung ích khí, làm dễ ngủ mát dạ dày, mạnh bổ gân xương. Còn lá vông có vị đắng nhạt, hơi chát, tính bình, có tác dụng an thần, thông huyết, tiêu độc, sát trùng. Khoai sọ có tính cay, bình, không độc. Các vị của món ăn này phối hợp có tính bổ dưỡng an thần.

Canh củ sen giúp dưỡng tâm, an thần, bổ tì, cố tinh. Hạt sen có tác dụng bổ tì, cố tinh, an thần, dưỡng tâm, thường dùng để trị mất ngủ, suy nhược thần kinh. Người ta thường nấu chè hạt sen hoặc cho vào các món ăn như nhồi vào bụng chim bồ câu non, món vịt tiềm.

Ngoài ra, các món ăn như lòng đỏ trứng gà, tim heo, táo đỏ, củ súng cũng có tác dụng chữa trị bệnh mất ngủ rất tốt.