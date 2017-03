Với mong muốn được lắng nghe và chia sẻ những vướng mắc về pháp lý mà cá nhân, DN gặp phải, vào ngày 14 và 15-7, Văn phòng Luật sư An Luật đã triển khai Chương trình An toàn pháp lý cùng An Luật số 01. Đây là chương trình tư vấn pháp luật miễn phí dành cho mọi cá nhân, DN có nhu cầu được tư vấn luật.

Tại buổi tư vấn, hàng chục trường hợp vướng mắc ở nhiều lĩnh vực pháp luật như đất đai, hôn nhân gia đình, các vấn đề về công nợ, hợp đồng, thuế của DN... của các cá nhân, DN đã được giải đáp và tư vấn tận tình bởi đội ngũ luật sư chuyên nghiệp.

Tiếp nối thành công này, Chương trình An toàn pháp lý cùng An Luật số 02 sẽ được thực hiện tại trụ sở Văn phòng Luật sư An Luật, tầng 5, 301 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM. Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 4 và 5-8-2011.

Để được tư vấn miễn phí, bạn có thể đến với chương trình theo thời gian và địa điểm nêu trên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại (08) 38.785.790 - 0902.426.422 hoặc qua www.anluat.vn.