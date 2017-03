Cụ thể, mỗi năm Trung học quốc tế Auckland AIC tại New Zealand cung cấp học bổng cho 10 học sinh xuất sắc của Việt Nam đến học tập theo chương trình trung học và được các trường đại học danh tiếng ưu tiên tuyển chọn.

Chương trình học bổng tú tài quốc tế kéo dài suốt chương trình trung học và sinh viên IB được hỗ trợ tìm kiếm học bổng tiếp theo ở bậc đại học vào năm học cuối cùng của chương trình IB tại New Zealand. Mức học bổng dựa trên thành tích học tập tại Việt Nam, bài luận văn trình bày ước mơ học tập tương lai và kết quả kỳ thi kiểm tra môn Toán và Anh văn trong thời gian ba tiếng được tổ chức vào ngày thứ Bảy 19-2 tại văn phòng ENC: 40/7 Lữ Gia, quận 11, TP.HCM. Thông tin chi tiết, tham khảo tại website: www.dinuocngoai.com hoặc email: enzc@hcm.vnn.vn, ĐT: (08) 38663635 - 38641457.

Học sinh Việt Nam theo học chương trình tú tài quốc tế (IB) tại Trung học AIC (New Zealand).

Hiện đã có hơn 70 học sinh Việt Nam được chọn vào học chương trình này và trên 75% đã xuất sắc tốt nghiệp IB với số điểm tuyệt đối từ năm 2003 cho đến nay. Nhiều học sinh Việt Nam được nhận học bổng tiếp tục vào học các trường đại học như Princeton (US), Texas (US), London School of Business (UK), Cambridge (UK), Ohio (US), California State of University (US), Toronto (Canada), Melbourne (Úc); những học sinh còn lại được nhận học bổng vào các trường đại học ở nhiều quốc gia khác.

NM